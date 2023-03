Troben el cos sense vida d'una jove de 25 anys amb signes de violència en una finca agrícola al costat de la carretera N-420 a Móra la Nova (Ribera d'Ebre). La seva família va denunciar la seva desaparició dimecres al vespre perquè no va tornar a casa seva al municipi de Garcia després de la feina. Segons ha pogut saber l’ACN, es treballa amb la hipòtesi d’un crim de violència masclista, tot i que els Mossos no ho han confirmat oficialment perquè el cas està sota secret d’actuacions. La jove tenia una parella des de feia poc temps i una exparella amb la qual tenia bona relació. De moment no hi ha detinguts tot i que ja s’ha interrogat almenys un dels dos homes.

L'avís de la troballa l'ha donat aquest dijous cap a un quart de nou del matí un pagès de la població als vigilants de Móra la Nova. Immediatament després s'han desplegat a la zona diverses unitats dels Mossos d'Esquadra, entre les quals, la policia científica, que recull indicis i dades sobre el terreny. La comitiva judicial s'ha desplaçat també al lloc dels fets i ha certificat la mort violenta.