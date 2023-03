Almenys una vegada a la vida, a tots ens ha passat rebre una trucada d'algun número desconegut que no apareix guardat a la pantalla del telèfon mòbil. Tanmateix, quan acceptes la trucada, t'adones que la persona que truca no contesta o, al cap d'uns segons, desconnecta la trucada. Et preguntes, i si només va ser un error? Segur que a qualsevol li pot passar marcar un número equivocat, però i si no es tracta d'un error, sinó d'una estafa que et pot ficar en problemes seriosos?

Hi ha una raó molt concreta per l'existència de les trucades silencioses. En general, aquest procediment és emprada pels diferents centres de trucades amb fins purament comercials per optimitzar el temps. Per això utilitzen sistemes automàtics que generen més trucades que el nombre d'operadors disponibles en aquest moment. No poden atendre diversos clients al mateix temps, de manera que la trucada roman en silenci. Fins que els operadors tornin a estar disponibles, i aleshores podran dedicar-se a les trucades anteriors que el sistema hagi gravat.

Però, per desgràcia, les darreres setmanes s'ha produït un fet lamentable: moltes persones han rebut més d'una trucada silenciosa i han estat denunciades a l'Autoritat de Protecció de Dades. Diverses trucades que han generat diversos estats d'ànim a les persones, com ansietat, atacs de pànic, agitació, alarma i preocupació per la seva seguretat.

Per descomptat, hi ha una protecció establerta per la pròpia Autoritat de Protecció de Dades. Segons la disposició de 20 de febrer de 2014, les trucades mudes han de tenir una durada de 3 segons després que la persona que truca contesti. No es poden fer més de 3 trucades mudes per cada 100 reeixides, i si això passa, cal assegurar-se que hi ha un operador real contestant a l'altra banda.

També cal tenir en compte un altre punt central, és a dir, que mai no es pot posar l'usuari en espera purament silenciosa. De fet, el sistema generarà una sèrie de sorolls ambientals, com ara veus de fons o brunzits diversos. Aquests sorolls s'anomenen sorolls de confort i no són més que sons que han de calmar la persona que contesta el telèfon. Perquè sembli que la trucada procedeix d'un lloc de treball i que no hi ha assetjament ni cap intenció maliciosa.

No obstant això, si torneu a rebre trucades d'aquest número o d'altres, l'únic que heu de fer és bloquejar la trucada i, en conseqüència, també el número. A continuació, podeu activar l'opció de correu brossa a través dels paràmetres del telèfon. D'aquesta manera, si mai reps trucades de números desconeguts, t'adonaràs immediatament de si són spam o no, perquè el telèfon t'avisarà.