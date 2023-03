L'Audiència de Tarragona ha començat a jutjar aquest divendres un home acusat d'intentar matar al seu veí amb unes tisores l'abril de l'any 2021 a Cunit (Baix Penedès). L'investigat es va barallar amb la víctima quan aquesta li va recriminar que s'hagués baixat els pantalons i s'hagués masturbat davant la seva parella. A més, l'acusat va amenaçar la dona dient-li que la violaria. Aquests episodis d'assetjaments s'havien repetit en altres ocasions mesos abans d'aquests fets. El fiscal demana tretze anys de presó per al processat pels delictes d'assetjament, amenaces i d'homicidi en grau de temptativa. En la seva declaració, l'acusat ha negat que hagués assetjat la dona i ha afirmat que va agredir l'home en defensa pròpia.

L'home agredit, en qualitat de testimoni, ha declarat que l'acusat el va agredir amb unes tisores el 23 d'abril de 2021. Els dos homes vivien en dos domicilis separats per un mur en una mateixa finca al municipi de Cunit. La baralla es va produir perquè l'home es va dirigir a la casa de l'investigat per retreure-li que una estona abans s'havia situat al pati i s'havia masturbat davant la seva parella, que també era veïna de l'acusat. Segons el testimoni, la seva parella li va trucar plorant dient-li que el veí l'havia intentat agredir sexualment i que l'havia amenaçat amb què la violaria amb un pal, així com que la mataria.

El veí agredit ha explicat que va trucar a la porta del processat i que aquest el va tirar a terra, on el va agredir amb un objecte punxant almenys unes sis vegades i en diversos punts del cos, com ara al coll, l'orella, el cap, al clatell i a l'estómac. "Vaig aconseguir escapar-me, vaig tornar a casa, sagnava per tot arreu, la meva xicota llavors va trucar l'ambulància", ha declarat l'home. Alhora, ha detallat que l'assetjament cap a la seva parella sempre es produïa quan ella estava sola i que va començar tres mesos abans del dia dels fets.

Segons la víctima, l'acusat només es va masturbar davant la dona el 23 d'abril, però l'havia assetjat de forma diària en els darrers mesos. "Va començar a fer coses estranyes, va llençar excrements – al seu domicili -, i es va pixar a la meva porta", ha indicat la víctima. Així mateix, ha explicat que els cossos policials els van dir que l'home "estava boig" i que no li fessin cas. A més, ha assenyalat que com què eren ocupes i no podien perdre la casa, tampoc van denunciar l'assetjament que patia la dona.

"No he comès cap dels delictes pels quals estic acusat"

L'acusat ha negat que es masturbés davant de la seva veïna i ha dit que ell estava dormint quan la parella de la dona va anar a casa seva a buscar-lo arran de les acusacions d'assetjament. L'investigat ha afirmat que li va clavar les tisores a l'altre home per defensar-se: "Si l'hagués volgut matar, el mato, ja que si et venen a casa a pegar-te, no t'esperes a trucar al 112 per denunciar-ho; si algú t'entra quan estàs dormint, el que no és normal és deixar-te matar, sinó defensar-se", ha declarat.

El processat, en presó preventiva des del 25 d'abril de 2021, ha explicat que ell feia tres anys que ocupava el garatge de l'immoble i que els altres dos veïns volien fer-lo fora. Ha indicat que va avisar als Mossos d'Esquadra que havien ocupat l'habitatge i que no tenien visat. També ha dit que els seus veïns ocupes plantaven marihuana i que va col·locar una cortina perquè la dona no el pogués veure des del terrat quan ell estava a l'interior del garatge. "La noia em mirava rient, es va inventar tot el que diu i també que la perseguia", ha assegurat.

A la vegada, ha manifestat que sempre ha evitat barallar-se i ha insistit que les tisores amb les quals es va defensar eren per retallar." En 48 anys és la primera vegada que em barallo, les tisores no tenien punta, alguna cosa havia de fer per defensar-me, el vaig esgarrapar a un braç, i com que estava ple de vidres me'n vaig clavar un al peu i em vaig quedar coixejant, després vaig sortir a demanar socors", ha relatat l'acusat. "No he comès cap dels delictes pels quals estic acusat, i donin vostès les gràcies que segueixi el noi viu", ha dit en el seu dret d'última paraula.

Mossos afirmen que l'acusat els va confessar la seva intenció de matar la víctima

En la sessió d'aquest divendres, també han testificat agents dels Mossos d'Esquadra, els quals han declarat que l'acusat els trucava sovint a la comissaria o al 112 per denunciar problemes de convivència amb veïns o altres qüestions "surrealistes i poc creïbles", per la qual cosa, el coneixien i no li feien massa cas. També han assegurat que li van trobar a la jaqueta les tisores amb les quals hauria comès l'agressió, que l'home estava tranquil i no que presentava cap alteració pels fets quan el van detenir. "No l'he matat perquè les tisores eren dels xinesos", ha dit un agent que li va comentar l'investigat poc després dels fets. En la mateixa línia, ha declarat un altre mosso: "Recordo que va dir- que havia agafat les tisores dolentes quan la seva intenció era agafar les bones".

Per la seva banda, les forenses han certificat que l'acusat pateix un trastorn de personalitat, però que aquest fet no implica que pugui afectar les seves capacitats volitives i intel·lectives. "Hi ha altres condicions que poden fer disminuir la seva capacitat, el diagnòstic de trastorn de personalitat no implica que hi hagi una afectació de cognitiva", ha resumit la pèrita. També ha declarat que un dels trets del trastorn de personalitat és la manca d'empatia. Amb tot, ha asseverat que presentar "fredor absoluta" no suposa que la persona no sàpiga que està fent.

En la vista, també s'ha llegit la declaració en seu judicial de l'altra víctima, la qual no ha pogut ser localitzada. La dona va denunciar que tenia por de l'acusat perquè l'assetjament era constant i va relatar que es va masturbar davant seu el 23 d'abril de fa dos anys.

Tretze anys de presó

El ministeri públic demana tretze anys de presó per a l'acusat, nou d'ells pel delicte d'homicidi en grau de temptativa i els altres quatre, dos per un delicte d'amenaces i els restants per assetjament. Alhora, el fiscal ha sol·licitat la prohibició d'acostar-se a la víctima -home agredit- a una distància no inferior de mil metres durant un període de vuit anys. Pel que fa a la responsabilitat civil, demana indemnitzar la dona amb 60 euros per les lesions i 3.000 euros pels danys morals. Per a l'home, li exigeix 240 euros també per les lesions i 800 euros per les seqüeles.

En canvi, l'advocat defensor ha sol·licitat la seva absolució o que se'l jutgi només per un delicte de lesions, ja que considera que no ha quedat provat l'assetjament sexual i que les lesions són ferides lleus que en cap cas, sosté, suposen la mort, tot i que algunes d'elles fossin a la zona del coll.