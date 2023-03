L’incendi forestal que des de primera hora de la tarda d’ahir està afectant el terme municipal de Villanova de Viver avança ràpidament. Bombers del Consorci Provincial de Castelló i forestals de la Generalitat valenciana treballen des del primer moment en l’extinció d’aquest incendi que ja ha obligat a evacuar diversos municipis per la proximitat de les flames i la virulència del foc. Segons les últimes dades facilitades pel director del Lloc de Comandament Avançat, Manuel Villanueva, les flames ja han cremat més de 1.000 hectàrees des que es va declarar l’incendi.

A última hora de la tarda es van retirar els 15 mitjans aeris que estaven treballant a la zona. Durant la nit es van quedar a treballar a la zona 10 unitats dels Bombers Forestals de la Generalitat, 11 autobombes, 10 dotacions del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, un pilot de l’UME, dues ambulàncies SAMU i un SVB, tres agents mediambientals i una unitat de prevenció d’incendis.

Els responsables dels treballs d’extinció de l’incendi ja han sol·licitat les evacuacions de la Font de la Reina, Los Calpes, Los Cantos, la Monzona, la Pobla d’Arenós i Montanejos. Sobre les set de la tarda el Lloc de Comandament Avançat també va evacuar l’Alqueria de Montanejos i La Artejuela. De moment, el lloc de comandament que ha establert el Consorci Provincial de Bombers de Castelló és a Barraques. Des d’allà es coordinarà tot el dispositiu que ha mobilitzat els mitjans d’extinció i desallotjament.

«L’incendi ha tingut un comportament molt violent»

El director general d’Interior, Salvador Almenar, acaba de comparèixer davant els mitjans de comunicació per explicar l’evolució de l’incendi.

Des de la Generalitat expliquen que el foc ha tingut un comportament «molt violent i virulent» des del primer moment. Almenar ha explicat que els bombers han detectat que des de la seva declaració el foc ha demostrat tenir molta capacitat de propagació ajudat per les condicions meteorològiques. Tant el vent com la gran disponibilitat de combustible (llenya seca i brossa sense res d’humitat) han impulsat les flames fins al punt que en poques hores el foc ha obligat a evacuar fins a set municipis.

Quant a les possibles causes del foc, el director general d’Interior assegura que encara és aviat per saber-ho i que la Generalitat està centrant tots els esforços a frenar l’avanç del foc i garantir la seguretat dels veïns evacuats i els municipis afectats per l’incendi. «S’estan investigant les causes. És un moment molt incipient de la investigació. L’important és apaivagar la propagació de l’incendi i evitar que avanci».

Quant a la superfície afectada pel foc, Almenar insisteix que l’incendi encara no està perimetrat, però que l’estimació inicial arriba a les 800 hectàrees de foc.

El responsable d’Interior també ha explicat com s’està treballant sobre el terreny per intentar frenar l’avanç del foc. «L’evolució per a les pròximes hores és difícil de predir. En les pròximes hores el vent canviarà i això pot modificar totalment l’evolució del foc. Ara mateix el vent empeny el foc cap a Montanejos, però canviarà, i quan el vent faci remolins el que ara és cap d’incendi serà cua i al revés». Per això, els bombers estan treballant per preparar la zona perquè quan canviï la direcció del vent el foc no pugui avançar i no tingui combustible disponible.

Quant als evacuats, la Generalitat ha habilitat un alberg a Segorb i es descarta que els veïns evacuats puguin tornar a casa seva aquesta nit.

Desplegament de l’UME

L’evolució de les flames durant les primeres hores de l’incendi va obligar ja al desplegament de la Unitat Militar d’Emergència, tal com havia sol·licitat el País Valencià per intervenir i ajudar en les tasques d’extinció i evacuació de l’incendi forestal de Viver. Concretament, i tal com ha confirmat la Generalitat, s’han mobilitzat efectius de la BIEM III. Fins al lloc de l’incendi s’han desplegat 74 militars i 19 vehicles, i hi participen mitjans de lluita contra incendis forestals: 12 autobombes i 4 nodrisses, que s’uneixen al dispositiu existent de la GVA i dels Bombers de Castelló.

L’incendi continua sense control i la columna de fum ja és visible des de l’A-7. L’avanç de les flames ha obligat a tancar diverses carreteres al trànsit tant a la província de Castelló com a la limítrofa Terol. Concretament, Trànsit ha tancat al trànsit la carretera CV-20 a Montanejos i la CV-207 al seu pas per la Font de la Reina. A Terol, i també per la proximitat del front, s’ha tallat la CV-207 a Mases y Tamboril.

📢⚫️Cortadas dos vías secundarias por incendio forestal.



En Castellón:



➡️En la CV-20 en Montanejos.

➡️En la CV-207 en Fuente de la Reina.



En Teruel:



➡️En la CV-207 en Mases y Tamboril.



📻Para más información @InformacionDGT pic.twitter.com/SNLmV95auH — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 23 de marzo de 2023

Inici del foc

A les 15.00 hores d’ahir es va informar des del Centre de Coordinació d’Emergències que Los Calpes, pedania de la Pobla d’Arenós, i la Font de la Reina estaven sent evacuats per evitar danys personals a causa del greu incendi. A més, la Unitat Militar d’Emergències va ser activada pel Centre Nacional de Seguiment i Coordinació d’Emergències per intervenir en l’incendi forestal de Villanova de Viver.

A solicitud de la Comunidad Valenciana, desde el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de @proteccioncivil hemos solicitado el despliegue de @UMEgob para intervenir en el #IFVillanuevaDeViver en #Castellón pic.twitter.com/2O6WIrl4Qx — DG Protección Civil y Emergencias. España (@proteccioncivil) 23 de marzo de 2023

Els efectius treballen per atacar les flames, l’evolució de les quals és violenta de moment. Tant és així, que el Centre de Coordinació d’Emergències ha establert la Situació 2 del Pla especial d’oncendis forestals.