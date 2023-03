Roben tres vegades en una setmana a les barraques dels horts de Viladordis

Els propietaris dels horts de Viladordis, a Manresa, han sigut víctimes de tres robatoris en menys d'una setmana. Les persones consultades per Regió7 asseguren que, tot i que havien patit robatoris en altres ocasions, no recorden que mai n'hi hagués hagut tants en un període de temps tan curt. Tot i que als Mossos d'Esquadra només els consta una denúncia en l'última setmana, els afectats asseguren que els lladres han forçat més d'una vintena de barraques de la zona.

El primer robatori va ser durant la nit de diumenge a dilluns. Aquest dia els lladres es van centrar únicament en unes quantes parcel·les. Van trencar les finestres per observar què hi havia a dins dels edificis i posteriorment van forçar les portes per entrar i endur-se el que volguessin. Dos dies després els lladres van tornar i van tornar a robar a les mateixes parcel·les i a algunes més. La sorpresa va ser, però, que la nit de dimecres a dijous van anar-hi per tercera vegada. En total, segons els mateixos horticultors, van forçar més d'una vintena de barraques, la gran majoria que hi ha a la zona.

Els lladres es van endur objectes de tot tipus. Van robar grups electrògens, bateries, bombes d'aigua, motocultors, eines i altres objectes que no tenen tant valor com garrafes d'aigua, llaunes de conserves o endolls, entre altres coses. Això sense tenir en compte les destrosses que suposen els robatoris a portes, finestres i fins i tot teulades de les barraques.

Gerard González és un manresà que té un hort a Viladordis des de fa més de 10 anys. Després del segon robatori va tapiar una de les finestres i va canviar el pany de la porta que li van forçar per intentar evitar patir més robatoris. "Jo no recordo robatoris com aquests", diu González a aquest diari. Dues barraques més al costat hi ha un altre propietari que mira de posar un pany nou i reforçat a la seva porta. A ell se li han endut part de la instal·lació fotovoltaica que alimenta la barraca i, per tant, ara no té corrent elèctrica.

El José fa 10 anys que té un hort a Viladordis. Ell no havia estat mai víctima de cap robatori fins ara. De fet, els lladres van deixar escapar les seves gallines a part de causar-li altres destrosses a l'edifici. Un altre pagès assegura que fa dos anys ja va patir un robatori per un valor de 20.000 euros i que té la intenció de presentar denúncia. Els Mossos d'Esquadra actualment tenen una denúncia referent al primer robatori i els consta una altra per uns fets similars que van tenir lloc a la zona del Grau, també a Manresa, a principis de mes.