La Guàrdia Civil ha desmantellat un taller clandestí amb prop de 500 quilos de material per fabricar explosius en una masia aïllada de Montmajor. Un home de 41 anys ha estat detingut acusat de fabricar de manera il·legal i artesanalment els explosius mitjançant la mescla de precursors i substàncies químiques, que adquiria a través d'internet. En total, s'han confiscat 468 quilos de precursors d'explosius i productes químics, a banda de metxa i 2,2 quilos de mescla explosiva ja acabada. La Guàrdia Civil, que ha batejat l'operació com a 'Termes', destaca que es tracta d'un dels majors decomisos de precursors d'explosius realitzats mai a Espanya.

La investigació va començar fa exactament un any quan agents de la Guàrdia Civil van conèixer a través del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) d'una transacció sospitosa de precursors d'explosius a través d'una plataforma de comerç en línia. Els agents van aconseguir identificar un home de 41 anys resident en una masia aïllada del Berguedà que adquiria grans quantitats de precursors, metxa, material elèctric i nombrós material de laboratori per internet. Després d'aconseguir una autorització judicial, la Benemèrita va registrar el domicili de l'investigat i va localitzar-hi 348 quilos de precursors d'explosius regulats i 119 quilos de substàncies químiques també utilitzades per fabricar il·legalment explosius.

Membres del TEDAX es van encarregar d'analitzar i destruir el material. El taller clandestí de Montmajor estava equipat amb maquinària i material de laboratori com matrassos i provetes de diferents capacitats, mantell d'escalfament elèctric, agitadors magnètics, bombes de buit, controladors de flux, alambí per a la destil·lació i augment del grau de concentració dels compostos químics, termòmetres i bàscules de precisió i, fins i tot, una màscara antigàs per a protegir-se dels vapors químics perillosos. Amb les substàncies precursores i el productes químics decomissats es podien elaborar diferents tipus de mescles explosives com la pólvora o el triperòxid de triacetona –conegut popularment com la 'mare de Satanàs'-, habitualment utilitzat per terroristes islamistes, molt perillosa i d'alt poder destructiu.