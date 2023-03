El Servei Català de Trànsit juntament amb el cos dels Mossos d’Esquadra i les Policies Locals de diversos municipis de Catalunya duran a terme aquesta setmana una campanya policial intensiva per combatre la velocitat excessiva. Aquesta actuació de vigilància afecta tant l’àmbit interurbà de carreteres principals i secundàries com l’urbà, on la velocitat excessiva pot tenir greus conseqüències sobretot per a la seguretat dels col·lectius més vulnerables, com són els vianants i els ciclistes.

A la campanya de controls de velocitat d’abril de l’any passat es van imposar en una setmana un total de 26.869 denúncies, de les quals 26.858 van ser administratives i 11 penals. Això vol dir que es van denunciar de mitjana 3.838 conductors cada dia per excés de velocitat. Al 2022, la velocitat inadequada va representar el 11,1% del total dels factors concurrents dels accidents amb víctimes en zona interurbana.