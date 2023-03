Els Agents Rurals han desactivat el nivell 2 del Pla Alfa activat des del passat divendres 24 de març a 31 comarques de Catalunya on hi havia previst un alt perill d’incendi. Segons ha informat el cos, l’episodi s’ha tancat amb només un incendi de més d’una hectàrea, que es va produir a Camarassa el dia 26 de març. Va afectar 1,31 hectàrees de terreny forestal i Agents Rurals treballa amb la hipòtesi d’una línia elèctrica com a possible causa. Durant l'episodi s'han fet prop de 350 actuacions de prevenció i s'han anul·lat 26.400 activitats per evitar possibles focs. Tanmateix, Agents Rurals ha informat aquest dimarts hi ha 34 comarques en nivell 1 per risc moderat d’incendi i se’n preveuen 38 per aquest dimecres.