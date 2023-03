Dues dones portugueses han mort en l'atac a un centre musulmà ismaelita de Lisboa perpetrat per un home armat amb un ganivet que va ser reduït per trets de la policia, segons fonts oficials. La policia ha confirmat que hi ha "diversos ferits", però no ha precisat ni el número ni la gravetat.

Les dues víctimes mortals treballaven en el centre quan s'ha produït l'atac, d'acord amb la cadena pública RTP, que ha avançat que l'agressor és d'origen afganès. La policia portuguesa ha rebut el primer avís de l'agressió minuts abans de les onze del mati (10.00 GMT) i els agents han trobat un home armat amb un ganivet de grans dimensions. "Es van donar ordres a l'agressor perquè parés l'atac, va desobeir i va avançar amb el ganivet a la mà en direcció als policies" que "van recórrer a l'arma de foc, aconseguint i neutralitzant a l'agressor", indica el comunicat policial. El centre ismaelí es troba en l'Avinguda Lusiadas de Lisboa, prop de dos hospitals i pròxim també a un gran centre comercial. L'espai va obrir les seves portes el 1996. El primer ministre lusità, António Costa, ha precisat que "tot indica que ha estat un acte aïllat, però no ens anticiparem"