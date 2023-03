Un home ha quedat ferit aquest migdia a Berga en caure-li un arbre de grans dimensions a sobre. Els fets han tingut lloc avui al voltant de les 12 del migdia al passeig de la Pau de la capital del Berguedà.

Per motius que encara es desconeixen, l'arbre que està en aquesta vorera ha caigut i ha impactat al cap de l'home, que passava just per sota. El cop li ha causat un trau al cap. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que hi ha destinat dues dotacions, ha traslladat el ferit a l'Hospital de Berga amb diagnòstic menys greu. Al lloc dels fets també s'hi han dirigit patrulles de la Policia Local.

Just a la zona on hi havia l'arbre s'estan fent obres de renovació del paviment d’un tram de la vorera del passeig de la Pau.