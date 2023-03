Les obres d'ampliació de la comissaria de Moià compartida per Mossos d'Esquadra i Policia Local ja han començat i es preveu que estiguin finalitzades aquest estiu, entre finals de juny i principis de juliol. Amb l'espai ampliat i un cop es puguin incorporar nous agents de l'última promoció dels Mossos d'Esquadra, la comissaria passarà a oferir un servei 24 hores durant tots els dies de l'any. Actualment el Moianès és l'única comarca de Catalunya que no té la comissaria oberta les 24 hores del dia. De fet, és una reivindicació històrica del territori.

Des del 2018 els dos cossos de seguretat ja comparteixen espai a la planta baixa de les dependències municipals de l'Ajuntament de Moià, però s'ha quedat petita i no permet l'ampliació del cos de Mossos amb més agents. Per això s'ha considerat necessari ampliar aquest equipament amb una redistribució dels espais, una ampliació de vestidors, la creació de nous locutoris, l'ampliació de la zona de menjador i la creació d'un nou espai per la Unitat de Seguretat Ciutadana i per l'Oficina de Relacions amb la Comunitat. El cost del projecte és de gairebé 165.000 euros i se'n farà càrrec el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.

"El Moianès era l'única comarca que no tenia Mossos les 24 hores del dia i això no tenia cap sentit", ha assegurat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, durant la visita que ha dut a terme aquesta tarda a les obres de l'equipament. Elena ha recordat que els Mossos d'Esquadra estan en un context de creixement amb l'objectiu de passar dels 17.500 efectius actuals a 22.000.

El conseller també ha assegurat que el Moianès és una comarca segura. En aquest sentit ha apuntat que al Moianès hi ha una ràtio de 32 delictes per cada 1.000 habitants mentre que la mitjana catalana és de 74,5. "Són dades que han de servir d'estímul per a seguir treballant i esforçant-nos per baixar-les", ha dit el conseller. En aquest sentit ha destacat la necessitat d'augmentar la percepció de seguretat malgrat que les estadístiques delictives siguin positives. "La percepció d'inseguretat està molt lligada a qüestions d'espai públic i de no veure agents dels cossos de seguretat. L'increment de la presència d'agents i la proximitat té la finalitat de millorar la percepció de seguretat", ha dit Elena.

La de Moià és una de les que formen part del concepte de comissaria de proximitat compartida per Mossos d'Esquadra i Policia Local que el Departament d'Interior ha posat en marxa durant aquest mandat, juntament amb la de Manresa. De fet, el conseller va dir que les obres a la futura comissaria compartida de Manresa ja han començat. Les altres que es preveuen fer durant aquest mandat són a Tarragona, Lleida, al centre de Barcelona i cinc més per definir.

La previsió és que les obres estiguin acabades entre finals de juny i principis de juliol. Fonts del Departament d'Interior asseguren que el pas d'oferir el servei les 24 hores del dia es farà quan arribin els agents de la nova promoció, que es preveu que sigui a finals d'estiu. Actualment la comissaria dels Mossos de Moià compta amb 13 agents mentre que la Policia Local són 4. Elena no ha explicar de quan seria la primera ampliació dels agents de Moià però ha assegurat que serà la necessària per poder oferir el servei 24 hores.