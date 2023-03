Els Mossos d'Esquadra tenen obertes tres noves investigacions per agressions sexuals presumptament ocorregudes al Centre Comercial Màgic de Badalona durant els darrers mesos, segons ha avançat ‘La Vanguardia’ i han confirmat fonts policials a l’ACN. Aquests tres casos se sumen al d’una nena d’onze anys que va denunciar haver estat víctima d’una violació grupal per part de diversos adolescents que l’havien tancat en uns lavabos del centre comercial a finals de l’any passat. L’Ajuntament de Badalona ha anunciat que reforçarà la seguretat exterior i interior d’aquest recinte. Segons ha detallat el consistori, d’acord amb els Mossos d’Esquadra, s’ha previst desplegar un patrullatge policial a peu tant de Mossos com de la Guàrdia Urbana.

L'Ajuntament assegura que, des del moment que ha tingut constància de tots els casos, ha activat els recursos municipals “per posar-los al servei de les víctimes”. El consistori continua revisant, amb altres administracions, els protocols d'actuació i intervenció per tal detectar i prevenir possibles nous casos als centres comercials i espais d'oci de la ciutat. Alhora manté la voluntat de personar-se com a acusació popular per defensar aquests casos de víctimes d'agressió sexual. Quan va transcendir el cas de la nena d’onze anys, el consistori va garantir que es personaria a la causa, alhora que va celebrar un ple extraordinari per condemnar els fets. També hi va a ver una multitudinària concentració de rebuig a la plaça de l’Ajuntament. Els Mossos d’Esquadra van detenir dos menors acusats d’haver comès aquesta violació i en van identificar tres més, els quals són inimputables perquè tenen menys de 14 anys. Dels dos detinguts, un ha ingressat a un centre de menors. L’altre està en llibertat amb càrrecs. Aquest dimecres, diversos col·lectius de Badalona han convocat una roda de premsa per denunciar públicament les diverses agressions sexuals presumptament ocorregudes a l’entorn del centre comercial.