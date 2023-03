La circulació de trens per les línies d’alta velocitat està suspesa a l’estació madrilenya de Chamartín-Clara Campoamor per una incidència en l’explotació ferroviària.

L’avaria coincideix amb el primer dia de l’operació sortida de la Setmana Santa i, segons detalla Adif a les seves xarxes, afecta fonamentalment els trens que circulen entre la capital i el nord-oest del país i les províncies de València i Alacant.

Un portaveu d’Adif ha detallat a Efe que, des de les 16.50 hores, s’ha perdut la tensió elèctrica a la catenària, per la qual cosa els trens d’alta velocitat no poden entrar ni sortir de l’estació.

Un dels afectats ha sigut un comboi que venia de València i s’ha quedat atrapat al túnel que va d’Atocha a Chamartín, per la qual cosa ha hagut de ser redirigit fins a Valdemoro per accedir de nou a Atocha des d’allà. «Tècnics d’Adif estan treballant per solucionar la incidència al més aviat possible», ha afegit l’organisme a través de Twitter.

Nombrosos usuaris s’han queixat a través de les xarxes socials, alguns perquè els seus trens sortiran amb retard i d’altres perquè els seus transports s’han quedat parats a meitat de recorregut, sense poder arribar a l’estació madrilenya.

A més, a aquesta situació s’ha sumat una altra incidència, en aquest cas a l’estació d’Atocha-Almudena Grandes, que ha provocat retards d’entorn de 15 minuts als trens de les línies C2, C7 i C8 de Rodalies de Madrid.