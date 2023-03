El local on la víctima de la violació d'Igualada va sortir de festa abans de l'agressió que va patir al polígon Les Comes durant la matinada de l'1 de novembre del 2021, reobre aquest cap de setmana per segona vegada després dels fets. Ho farà aquest dissabte amb la inauguració d'una nova discoteca, Nooba Igualada.

En el mateix espai l'any 2021 hi havia la discoteca Èpic. Allà va ser on la víctima de la violació va sortir abans dels fets pels quals es va detenir a Brian Céspedes, que està sent investigat per dos delictes d'agressió sexual i intent d'assassinat que podrien sumar 45 anys de presó. La Policia Local d'Igualada va obrir un expedient a la discoteca Èpic aquella nit per no respectar l'aforament del local i per vendre més entrades de les permeses. La discoteca s'ha personat en el cas de la violació com a acusació particular.

Després dels fets, el local va reobrir amb el nom de discoteca Ocean a finals de l'any passat. Tot i això, uns mesos després, l'espai acollirà una nova discoteca, que és Nooba Igualada.

El procés judicial avança

Després d'una investigació en què van ser clau les gravacions de 155 càmeres situades al polígon de Les Comes, els Mossos d'Esquadra van detenir Brian Raimundo Céspedes com a presumpte autor de la violació a una menor aquella matinada. Recentment el jutge d'Igualada ha obert el tràmit de sumari en considerar que hi ha indicis que l'acusat podria haver comés dos delictes d'agressió sexual i intent d'assassinat amb penes que podrien arribar a sumar 45 anys de presó. Això implica que el procediment judicial passa a mans de l'Audiència Provincial de Barcelona. La Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament d'Igualada, el de Masquefa, la FECASARM, NITS MÀGIQUES S.L i MALPICA PUEBLA són les acusacions particulars en aquesta causa.