Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal de multireincidents integrat per nou homes i una dona, d'entre 19 i 35 anys, especialitzat en robatoris violents i amb força i furts comesos a Barcelona. Els detinguts, que actuaven de manera organitzada, acumulen 103 antecedents des de l’estiu de l’any passat, alguns dels quals en d’altres països com França, Alemanya i Bèlgica. La banda utilitzava patinets elèctrics sostrets per desplaçar-se al centre de la ciutat i fugir ràpid després de cometre les estrebades. A més, havien ocupat diversos immobles a Gràcia on rebien i distribuïen el material robat. La policia ha recuperat una trentena de mòbils sostrets, una bicicleta elèctrica i vuit patinets, entre d'altres objectes.

La investigació es va iniciar el mes de gener en el marc dels dispositius i patrullatges realitzats en el Pla Tremall de lluita contra la multireincidència al barri de Gràcia, quan es van identificar persones amb antecedents que havien ocupat diversos immobles que utilitzàvem per rebre i distribuir objectes sostrets procedents de la seva activitat delictiva diària. El treball coordinat dels investigadors i els agents de seguretat ciutadana de la comissaria de Gràcia va permetre interceptar i recuperar una dotzena de telèfons mòbils sostrets pel grup. A partir de la detenció de la persona que duia els terminals i de les gestions d’investigació es va poder anar identificant la resta de membres del grup i els seus líders principals. Patinets per cometre les estrebades La banda realitzava la seva activitat delictiva des de tres immobles i un restaurant on es reunia i es coordinava per cometre els furts o robatoris violents. Els domicilis ocupats eren utilitzats com a amagatalls, punts d’emmagatzematge i distribució dels objectes sostrets. Sovint actuaven amb patinets elèctrics per desplaçar-se ràpid al centre de la ciutat i en el moment de fer estrebades, poder fugir del lloc a gran velocitat per evitar la detenció. El dispositiu que ha permès desarticular aquest grup criminal va comportar l’entrada i escorcoll en els domicilis investigats el passat 27 de març. A l’interior dels pisos es van localitzar una trentena de telèfons mòbils, una bicicleta elèctrica, multitud d’objectes electrònics com son carregadors de bateria portàtils, auriculars de so, altaveus portàtils, rellotges i smart watch. També es va localitzar moneda estrangera dels Emirats Àrabs, Oman, Filipines i Malasia, multitud de motxilles de viatge i bosses de mà de dona, vuit patinets elèctrics i 3.330 euros. Antecedents a França, Bèlgica i Alemanya La principal hipòtesi policial és que la banda prové d’altres països europeus com França, Bèlgica i Alemanya, on cometien furts i robatoris violents de manera reiterada. Alguns membres del grup ja actuaven junts abans d’arribar a Catalunya per iniciar la seva carrera delinqüencial. Les bases policials d’aquests països assenyalen que els detinguts tenen un perfil multireincident en delictes contra el patrimoni i fins i tot un d’ells té una ordre de prohibició d’entrada a França. Entre tots acumulen una setantena d’antecedents comesos fora de Catalunya. Dos dels detinguts estan al top 20 de furtadors més actius a nivell Europeu (EUROPOL), un pel que fa a furts a aeroports i l’altre a furts comesos a les zones turístiques. De la feina d’anàlisi que han fet els investigadors per obtenir més intel·ligència policial sobre el fenomen de la multireincidència i dels perfils que hi ha al darrera, s’ha pogut constatar que la majoria dels investigats en el marc d’aquest operatiu actuen amb identitats falses. Un dels detinguts, a França ha utilitzat fins a 26 àlies. Durant els mesos de gener i febrer d’enguany, els Mossos han destinat 27.000 hores a patrullatges i dispositius per prevenir la multireincidència i per generar més intel·ligència policial que permeti actuar amb més eficàcia i eficiència. Durant aquests dos primers mesos s’han identificat 6.877 persones en aquest àmbit que tenen antecedents i 523 vehicles.