L'accés al Parc Natural de Montserrat estarà restringit a partir de la matinada d'aquest dissabte. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat aquest divendres que s'hi activarà el nivell 3 del Pla Alfa per l'alt risc d'incendi que hi ha a la zona. El conseller ha explicat que, de moment, el de Montserrat és l'únic Parc Natural de Catalunya on s'aplicarà la mesura i que l'evolució de les condicions meteorològiques en marcaran la duració. En concret, la mesura s'aplicarà als municipis de la zona, que són Collbató, el Bruc, Marganell i Monistrol de Montserrat. Tot i que l'accés a l'espai natural estarà restringit, sí que es podrà accedir al monestir.

"S'han de prendre mesures i també demanar molta prudència perquè ens hi juguem molt", ha dit Elena en una visita a Cardona en què ha afegit que "el risc d'incendi no el marca el calendari, el marca la realitat. I la situació és molt preocupant". El risc d'incendi és elevat perquè s'esperen uns dies de molta calor i vent i venim de molts mesos de molta sequera acumulada. Elena també ha demanat "precaució" a la ciutadania, sobretot de cara a Setmana Santa. El conseller ha destacat el risc de la situació referint-se a l'increment d'incendis que hi ha hagut aquest primer trimestre de l'any. En el primer trimestre del 2021 hi va haver 231 incendis forestals; en el del 2022, 331 i enguany, 475. "El risc és molt evident", ha apuntat el conseller d'Interior.

Aquest cap de setmana hi haurà una trentena de comarques catalanes en el nivell 2 del Pla Alfa. Per altra banda, l'activació del nivell 3, com es farà al massís de Montserrat, no és habitual en aquestes dates. Elena ha explicat que no s'aplicava aquesta mesura fora de la temporada d'incendis des del 2013, fa 10 anys.

Un episodi excepcional

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha emès un informe d'episodi de perill d'incendi que alerta d'una situació més complicada i més llarga que la del passat cap de setmana. L'episodi de perill s'ha iniciat aquest divendres al matí amb un escenari de vent de l'oest que evolucionarà ràpidament cap a nord- oest aquest dissabte. De diumenge i fins dimarts, 4 d'abril, el perill avançarà també cap al nord de Catalunya. Això implicarà vent fort, sobretot avui a la Catalunya Central. A partir del segon dia sobretot a tota la meitat sud. I, a partir del tercer dia, també a l'Empordà i als Pirineus. Inicialment la temperatura serà molt superior a l'habitual.

Es tracta d'un episodi excepcional per tres motius: les dates en les quals s'està registrant, la intensitat de l'episodi i, per últim, l'abast geogràfic. Tot plegat obliga a extremar les precaucions durant els darrers dies pràcticament arreu del país, també en comarques de la Catalunya central.

Protecció Civil recorda que està prohibit fer foc o executar activitats de risc prop del bosc com generar i cremar restes vegetals llençar petards o coets, fer treballs que generin guspires, fer fogueres o utilitzar barbacoes sense mata guspires. També està prohibit llençar burilles enceses ni llumins encara que semblin apagats, ni caminant ni per la finestra del cotxe. En cas de veure foc o fum, cal trucar immediatament al telèfon d'emergències 112.