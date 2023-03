La carretera C-16 ha estat tallada durant una estona la passada matinada, però no per un accident real, sinó per un simulacre. Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya i Cedinsa, l'empresa que gestiona l'autovia, han organitzat un simulacre d'accident de trànsit amb posterior incendi a l'interior del túnel de Casserres de la carretera C-16. L'objectiu del simulacre ha estat posar a prova el pla d'autoprotecció de la instal·lació i avaluar la coordinació entre els diferents actuants i la comunicació i traspàs d'informació entre aquestes estructures.

El simulacre ha consistit en un accident de trànsit entre dos vehicles dins el túnel en direcció sud. Com a conseqüència de l'accident hi ha hagut tres persones ferides i s'ha hagut de fer l'excarceració de dues d'elles atrapades en un dels vehicles. A més, un cop passat l'accident, hi ha hagut l'incendi d'un vehicle. La carretera C-16 ha estat tallada al trànsit mentre ha durat l'exercici, i s'ha informat als conductors a través dels panells i la pàgina web del Servei Català de Trànsit.

En què ha consistit el simulacre?

En el dispositiu hi han actuat diversos agents. Cedinsa, com a empresa gestora de la infraestructura, ha activat tots els recursos previstos en el Pla d'Autoprotecció (PAU), des del personal de la sala de control com els equips de primera intervenció, el cap d'intervenció i el responsable de seguretat del túnel. En detectar l'incident ha activat el protocol de tancament del túnel, ha trucat al 112 per activar els recursos externs i ha activat el PAU en fase d'emergència, desplaçant equips a la carretera per a la gestió del trànsit.

Els Bombers de la Generalitat, per la seva banda, hi han desplaçat quatre dotacions: una de comandament i tres vehicles d'aigua dels parcs de Berga, Puig-reig, Gironella i Sallent. Un cop han arribat al lloc, han tallat la circulació i han dut a terme el rescat de les víctimes implicades. Posteriorment al rescat de les víctimes, s'ha produït un incendi en un dels vehicles que ha estat extingit per les dotacions de bombers. A més, també han procedit a la desconnexió de bateries, i la retirada i neteja de la via per poder recuperar la normalitat a la zona.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha arribat al lloc de l'incident on ha fet una valoració inicial de la situació. A continuació ha realitzat un triatge per veure l'estat dels ferits i ha procedit a assistir als afectats per ordre de gravetat. Així, ha assistit a tres afectats, un d'ells atrapat en estat greu que l'ha estabilitzat durant l'excarceració per part dels bombers. Posteriorment ha iniciat el traslladat dels ferits a diferents destins hospitalaris en funció de la seva patologia i gravetat. En aquest simulacre hi han participat 3 unitats del SEM (una unitat SVB, una unitat SVA i un comandament), i ha comptat amb 6 professionals.

Pel que fa als Mossos d'Esquadra, han mobilitzat una patrulla de Trànsit i dues dotacions dels Mossos de Seguretat Ciutadana de Berga. Al simulacre, s'han encarregat de realitzar els talls viaris necessaris per garantir la seguretat de l'operatiu que participava en la resolució de l'emergència.

Protecció Civil de la Generalitat ha participat amb el personal de l'Operativa Territorial de Protecció Civil a la Catalunya Central i amb l'equip de guàrdia del CECAT fent el seguiment i observació del simulacre. Com a figurants i ferits del simulacre hi han participat una vintena d'estudiants de Tècnics d'Emergències Sanitàries de l'Institut de Vic.