Els Agents Rurals asseguren que el tancament del Parc Natural de Montserrat d'aquest cap de setmana es duu a terme per les dificultats d'evacuació davant d'un eventual incendi forestal.

El massís estarà tancat com a mínim dissabte i diumenge en trobar-se per primer cop en la història en un mes d'abril en el nivell 3 del pla Alfa, amb una previsió de calor i fort vent que se sumen a la sequera acumulada per la falta de pluja. La mesura afecta els quatre municipis de la zona, Marganell, El Bruc, Collbató i Monistrol de Montserrat.

Aquest dissabte els agents es troben en els punts estratègics d'accés al parc per informar excursionistes i ciclistes de la prohibició, que si vulneren comportarà denúncies i sancions.