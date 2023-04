L'alcalde de Cardona reclama més presència dels Mossos al nord del Bages

L'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, ha reclamat més presència dels Mossos d'Esquadra als municipis del nord del Bages. Li ha traslladat al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, en una visita que ha fet aquest migdia a Cardona per tal de participar en la Junta Local de Seguretat. Estruch també aposta per la creació d'una borsa unificada d'agents de policia local a nivell comarcal o compartida entre diversos municipis per tal de facilitar la contractació d'agents.

"Som el poble de la comarca més allunyat de la comissaria dels Mossos d'Esquadra i per tant volem estudiar totes aquelles opcions que ens permetin mantenir una policia local les 24 hores del dia", ha explicat Estruch que ha afegit que Interior ha assegurat que, amb la incorporació de la nova promoció de Mossos aquest estiu, s'augmentarà la presència del cos a tot el territori.

Paral·lelament el batlle també ha dit que seria positiu fer una borsa de treball conjunta al territori ja que actualment Cardona, com altres municipis, té dificultats per mantenir els agents de la Policia Local un cop acaben la formació així com per contractar-ne de nous.

El Departament d'interior ha indicat que els indicadors de seguretat de Cardona són positius. Actualment el municipi té una ràtio de 28,1 fets delictius per 1.000 habitants, molt per sota de la mitjana de Catalunya, que és de 74,8 fets per 1.000 habitants.