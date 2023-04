Un home ha mort aquesta matinada al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona amb ferides d’arma blanca. Un altre ha resultat ferit i ha estat evacuat a l’hospital. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 5.25 hores que hi hauria dues persones ferides per arma blanca a la plaça Nou. La Divisió d’Investigació Criminal ha obert una investigació per esclarir els fets. De moment no hi ha detinguts.