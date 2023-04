El jutjat d'instrucció 1 de la Seu d'Urgell ha arxivat la causa contra l'integrant del CDR de Cerdanya Tomàs Sayes, acusat d'un tall de carretera a l'N-260 en un acte en suport al raper Pablo Hasel, el 19 de febrer de 2021. Sayes estava investigat per calar foc a una barrera de pneumàtics amb què s'impedia l'accés al túnel del Cadí entre els municipis de Prullans i Bellver de Cerdanya. Després de la investigació, la fiscalia va sol·licitar el sobreseïment del cas en considerar que no hi havia prou proves per demostrar que ell havia causat el foc.

Des d'Alerta Solidària recorden que es tracta de la tercera causa arxivada contra Sayes en els darrers cinc anys, després de ser investigat també per un tall de carretera a l'AP-7 a l'altura del Pertús (Vallespir) al novembre de 2019 i per una marxa entre Alp i Das, el març de 2018, per la llibertat dels polítics presos.