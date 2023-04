Un atropellament que ha tingut lloc entre les estacions de Sabadell Sud i Terrassa ha obligat aquest dilluns al matí a tallar la circulació entre ambdues parades de la línia R4 de Rodalies, que connecta Manresa i Barcelona.

Segons ha informat Renfe, La circulació dels trens ha quedat suspesa poc abans de les 10 del matí. A 2/4 d'11, s'ha restablert la marxa per una via. La línia presenta afectacions per alternança de pas en aquest tram.

A causa de l'accident també s'ha gestionat un servei alternatiu per carretera entre les estacions afectades.