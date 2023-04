Els avisos per assetjament escolar s'han triplicat a Catalunya des del cas de Sallent en què una menor de dotze anys, que havia manifestat la seva voluntat de canviar de gènere i identificar-se com Iván, va morir després de llançar-se amb la seva germana bessona des del balcó del domicili per presumpte assetjament escolar.

Segons dades del Departament d'Educació, entre el 23 de gener i el 20 de març, la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situacions de Violència (USAV) va rebre 241 alertes per casos de violència, 125 de les quals van ser de presumpte assetjament escolar. Fins al 23 de gener, la USAV havia rebut trucades per 127 possibles casos de violència de les quals 46 van ser per assetjament escolar. Tenint en compte que l'incident de Sallent va tenir lloc el 21 de febrer, el succés pot ser un punt d'inflexió que hagi provocat l'augment en el nombre d'alertes per violència i casos a les escoles.

Fonts del Departament, que no han concretat les dades d'avisos rebuts durant l'últim mes des de l'incident de Sallent, han atribuït l'augment a una conscienciació més gran del problema de les violències i de l'assetjament en el conjunt de la societat, ja que els avisos procedeixen tant de dins com de fora de les escoles.

Un referent de convivència

Les mateixes fonts han afegit que per prevenir i solucionar possibles casos de violència als centres educatius, a partir del proper curs 2023-24, a totes les escoles i instituts hi haurà un referent de convivència. Es tracta d'una figura que preveu la Llei Orgànica de Protecció a la Infància i a l'Adolescència que es dirà Coordinador de Convivència i Benestar i que formarà part del professorat però estarà més especialitzat per abordar les situacions de violència, han indicat des d'Educació.

El referent de convivència coordinarà les actuacions davant de possibles situacions de violència i aglutinarà la prevenció i l'actuació davant d'aquestes, també amb l'objectiu de contribuir a disminuir les agressions per raó de sexe.