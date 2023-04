Tres homes de 24, 37 i 42 anys van ser detinguts el divendres passat pels Mossos d'Esquadra com a presumptes autors de tres robatoris a l'interior de vehicles que estaven estacionats a l'aparcament del supermercat Gros Mercat, de Manresa.

El primer robatori va tenir lloc el 17 de gener. La víctima va deixar el cotxe obert amb una motxilla amb alguns objectes de valor a dins per anar a deixar el carretó de la compra al seu lloc. En aquell curt període de temps els lladres van obrir el vehicle i es van endur la motxilla. Dos dies després es va produir un robatori amb el mateix modus operandi, tot i que la víctima no va presentar denúncia.

Un mes després, el 24 de febrer, una altra persona va ser víctima d'aquest robatori. Va deixar una bandolera el seient de copilot i va anar a carregar la compra al maleter del cotxe. Mentre ho feia, els lladres es van endur la bandolera amb el seu telèfon mòbil, diners en efectiu i una targeta de crèdit amb la qual van fer cinc compres per un valor de 180 euros.

Els lladres sempre eren tres i seguien el mateix mètode. Es dirigien amb cotxe a l'aparcament de l'establiment i esperaven fins que veien una possible víctima. Un d'ells es quedava al cotxe, un sortia i vigilava la víctima per dir-li al tercer quan podia actuar. Després fugien del lloc dels fets amb el seu vehicle. Els tres robatoris van tenir lloc a l'aparcament del supermercat Gros Mercat, de Manresa.

Els Mossos d'Esquadra els van detenir el divendres passat. El dia següent van passar a disposició judicial als jutjats de Manresa i van quedar en llibertat amb càrrecs. Els detinguts podrien haver actuat en altres municipis de Catalunya degut a que tenen una important mobilitat i també tenen diversos antecedents per fets similars, segons han indicat els Mossos.

El cos policial recorda que és imprescindible no deixar les pertinences al vehicle sense vigilància. En aquest sentit, recomanen portar-lo a sobre sempre que sigui possible. També recalquen que cal tancar sempre el vehicle, encara que sigui per un curt període de temps com anar a deixar el carretó de la compra.