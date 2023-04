Les autoritats franceses han rescatat els cossos de dos excursionistes de Barcelona morts quan intentaven accedir al cim del Carlit, als Pirineus Orientals, al nord-oest de Font-Romeu. Els serveis d'emergència els buscaven des de dissabte, quan es van perdre en una tempesta de neu. Els cossos han estat localitzats a primera hora del vespre d'aquest dilluns a l'est del pic, de 2.921 metres d'altitud, segons ha informat a l'Agència France Presse. Els dos excursionistes, de 54 i 56 anys, no van aconseguir arribar al refugi i van passar la nit al ras, amb temperatures inferiors als 25 graus sota zero. Diumenge al matí van aconseguir avisar els serveis d'emergència, però no van poder donar la localització.

Les males condicions climatològiques, amb ratxes de vent superiors als 100 quilòmetres per hora, han complicat la feina dels equips d'emergència fins a aquest dilluns, quan a la tarda un helicòpter ha aconseguit sobrevolar la zona i detectar els dos cossos.