Els Bombers han rescatat aquest migdia una persona que havia perdut la consciència mentre feia una ruta de muntanya per la zona de la Guàrdia, al terme municipal de Gòsol. Els serveis d'emergència han rebut l'avís al voltant de 2/4 d'1 del migdia.

L'alertant ha dit que la persona es trobava marejada i que havia arribat a perdre la consciència i que, per tant, no podien continuar. Un cop els Bombers hi han arribat, amb una dotació terrestre i un helicòpter amb personal del GRAE, la persona ja havia recuperat la consciència. Tot i això l'han immobilitzat i l'han col·locat en una llitera per tal que l'helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) la traslladés a un centre sanitari.