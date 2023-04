El Cos d'Agents Rurals ha desactivat el nivell 2 del Pla Alfa per alt perill d'incendi forestal a Catalunya. Aquest dijous el pla es manté actiu en el nivell 1, que correspon a un nivell moderat d'incendi forestal, en un total de 34 comarques. Per contra, n'hi ha 8 que es troben en el nivell 0. El Pla Alfa és el procediment operatiu establert per definir les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis, davant les situacions de perill d’incendi forestal que es puguin produir.

El nivell màxim és el 3. Aquest dimecres el nivell s'havia estès de l'1 al 2 en diverses comarques del nord de Catalunya però s'ha tornat al nivell 1. Els Agents Rurals demanen molta prudència al medi natural durant la Setmana Santa.