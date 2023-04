Els Mossos d’Esquadra han denunciat un conductor que circulava a 199 quilòmetres per hora per la N-420 en una via limitada a 90. Els agents han rebut l’avís aquest dijous al matí al voltant de dos quarts de dotze, quan un control de velocitat instal·lat en motiu del dispositiu de Setmana Santa ha detectat el cotxe al seu pas per la Fatarella. L’home, de 47 anys, anava acompanyat de la seva parella i tenia dos menors d’edat a la part posterior del vehicle. Per tot plegat, ha estat denunciat per un delicte contra la seguretat viària i haurà de comparèixer a declarar al Jutjat de Gandesa la setmana vinent.

D’altra banda, la policia va denunciar el dimarts passat un home que circulava per la C-12 al seu pas per Amposta amb una taxa d'1,29 mg/l d'alcohol, quintuplicant el màxim permès que és de 0,25 mg/l. El conductor anava amb tres ocupants més i ha quedat denunciat per un delicte contra la seguretat viària. L’home haurà de declarar al Jutjat d’Amposta.