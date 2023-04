Els Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Igualada van localitzar una plantació de marihuana i un laboratori per processar-la en una masia de Castellolí. Van detenir dos homes, de 50 i 54 anys, per la seva relació amb l'activitat il·lícita.

La detenció va ser el resultat d'una investigació que es va obrir el passat mes de gener, quan els Mossos d'Esquadra van tenir coneixement de la possible existència d'una plantació de marihuana en aquesta masia de Castellolí, a l'Anoia. Després de diverses indagacions, aquest dimarts 4 d'abril, els Mossos van anar a la masia i hi van localitzar dos homes a l'interior. Aquests els van manifestar que hi vivien i els van permetre entrar.

Un cop dins, els agents van observar que l'habitatge estava organitzat en diferents estances ben diferenciades. Hi havia zones que estaven destinades al cultiu de marihuana. Allà s'hi van localitzar 462 plantes en diferents estats de floració i 741 esqueixos.

Per altra banda, hi havia una estança que feia la funció de laboratori. De fet, comptava amb forn, provetes, liofilitzadora i altres estris per processar la marihuana i convertir-la en pol·len. A més, a la zona del distribuïdor que donava accés a totes les altres estances de la casa, es van localitzar dos congeladors amb bosses de cabdells, trinxat i pol·len de marihuana.

Els dos homes van quedar detinguts per la seva presumpta relació amb un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric, ja que havien manipulat la connexió a la xarxa de subministrament elèctric.

Els dos detinguts van quedar en llibertat després de declarar a la comissaria, amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan siguin requerits.