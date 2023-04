Un cotxe i una moto han xocat aquest migdia a la carretera BV-4241, al terme municipal de Capolat. Els fets han tingut lloc al voltant de 2/4 de 2 del migdia. Per causes que es desconeixen, un turisme i una moto han col·lidit i arran de l'accident hi ha hagut dues persones ferides, segons han indicat fonts dels Bombers de la Generalitat.

El motorista, de 64 anys, ha resultat ferit greu amb una fractura oberta de fèmur i ha estat traslladat a l'hospital Parc Taulí de Sabadell pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). De les tres persones que anaven a l'altre vehicle implicat en l'accident, dues de 22 i una de 26 anys, dues han resultat il·leses i una tercera ha estat traslladada a l'hospital de Berga amb diagnòstic menys greu.