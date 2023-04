Els Bombers de la Generalitat han efectuat un rescat de muntanya aquesta tarda a la ruta del Pic Negre, al terme municipal de Valls de Valira. Un motorista ha alertat a les 17.16 h als serveis d'emergència perquè havia caigut amb la moto mentre feia la ruta i s'havia precipitat per una pendent quedant ferit. En l'actuació hi han participat efectius dels GRAE i del SEM.

Només dos minuts després una excursionista ha demanat ajuda perquè la seva acompanyant s'havia fet mal mentre feien el camí de l'aigua, al seu pas per Monistrol de Montserrat. Els Bombers hi han acudit amb una dotació terrestre ja que la persona lesionada no podia caminar.