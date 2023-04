L'operació sortida de Setmana Santa ha acabat a les 15 hores després d'un matí de retencions quilomètriques a la xarxa viària catalana. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), el pic de retencions sumant totes les vies ha estat de 150 quilòmetres, lleugerament per sota l'any passat. A la Catalunya central, la via en què més retencions s'han registrat és la C-16, arribant a sumar aquest divendres cues de 13 quilòmetres entre Berga i Cercs en sentit nord.

En l'àmbit estatal, l'AP-7 ha estat la via més afectada, amb retencions de 40 quilòmetres sumant diferents trams. Tot i així, des del SCT apunten que l'autopista ha registrat un 38% menys de retencions que l'any passat. També hi ha hagut afectacions importants a la C-32, en sentit nord i sud. Fins a les 15 hores, han sortit de l’àrea metropolitana de Barcelona 365.100 vehicles, un 96,1% dels 380.000 previstos i un 3,2% menys que l’any passat.

El SCT assenyala que s'ha produït una distribució similar de destinacions cap a muntanya i platja. I que dijous al matí hi va haver usuaris que van avançar i esglaonar la sortida. Els desplaçaments cap a la costa s'han concentrat en l'eix de l’AP-7, però també a la C-32, tant nord com sud. Pel que fa a la muntanya, s’han registrat retencions sobretot a la C-16.

Aquest matí, els principals problemes s’han acumulat entre les 11 i les 13 hores i a les 12 hores s'ha registrat l'hora punta de sortida de l'àrea metropolitana amb 30.000 vehicles.

Punts problemàtics

Els principals punts problemàtics han estat l'AP-7 en sentit nord, entre Santa Perpètua i Llinars del Vallès; l' AP-7 sud entre Sant Cugat del Vallès i Gelida; la C-32 al Maresme entre Vilassar i Argentona; lentitud a la C-32 entre Gavà i Sitges; a la C-16 entre Berga i Cercs; per accedir a la Costa Brava hi ha hagut densitat a la C-35/C-65 a Llagostera; a l’N-II a Tordera i a la carretera GI-600 a Blanes i per anar cap a la Costa Daurada s'han registrat retencions a l’N-340 al Vendrell.

Per afavorir la mobilitat de sortida en aquesta operació especial s'ha restringit la circulació als camions a l’AP-7 entre Maçanet i l’Hospitalet de l'Infant. A més, s'ha habilitat la limitació a 100 km/h per a tots els vehicles entre Martorell i Gelida. També destaca la nova limitació diària i permanent per a camions entre Calafat i Camarles. En aquest tram han de circular pel carril dret sense fer avançaments.

En l'operació sortida s'ha registrat un accident mortal a la L-310 a Tàrrega (Urgell). Un jove de 22 anys ha perdut la vida quan el seu vehicle ha sortit de la via de matinada per causes que encara s'estan investigant. L'acompanyant davanter ha resultat ferit i ha estat traslladat a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

I des de l'inici d'aquest període festiu, s'hi ha de sumar un altre sinistre mortal, dimecres 5 d’abril, a la C-221 a Batea (Terra Alta). El conductor d’un turisme va morir en una col·lisió frontal amb un camió.

El gruix més important de desplaçaments s'espera durant el retorn de diumenge i dilluns, quan 600.000 vehicles tornaran cap a l’àrea metropolitana de Barcelona.