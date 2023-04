Els Bombers de la Generalitat han rescatat un home, de 54 anys i veí de Sabadell, que ha resultat ferit mentre feia una excursió al terme municipal de Gòsol, concretament al Toll del Gessamí. Els fets han tingut lloc al voltant de les 17.20 h. Els Bombers hi han acudit per efectuar el rescat. Li han fet gruatge i ha estat traslladat al parc de bombers de Berga, on s'ha fet el trasllat del ferit a una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La lesió podria ser una fractura de turmell.