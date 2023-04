Joan Parcerisa Rodellas ha mort aquesta setmana als 79 anys d'edat per complicacions a causa d'una demència vascular que patia durant els últims anys. Parcerisa va ser una important figura del sector del comerç a Manresa i a Catalunya. De fet, va ser el primer president de l'Agrupació de Botiguers i Comerciants (ABC) de Catalunya després del seu pas per la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Manresa.

Parcerisa va estar tota la seva vida vinculat al món del comerç. Juntament amb la seva dona, van tenir la botiga d'objectes i quadres d'art, Tot-Art, a la carretera de Vic que van portar fins la seva jubilació. La seva implicació en el món del comerç el va portar a formar part de la UBIC de Manresa. Primer ho va fer com a membre de la junta fins que el 1982 es va convertir en el president de l'entitat, un càrrec que tindria durant tres anys més. Precisament en aquesta etapa va liderar la UBIC en la coneguda com la "revolta dels botiguers", quan els comerciants van decidir tancar les botigues per protestar contra unes mesures fiscals implementades per l'Ajuntament de Manresa.

L'any 1985 es va convertir en el primer president de l'Agrupació de Botiguers i Comerciants de Catalunya, càrrec que tindria durant tres anys més. També va presidir la comissió organitzadora de l'Expobages entre el 2000 i el 2002.