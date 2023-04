Condemnen a 7 anys de presó el manresà que va apunyalar un altre home a l'ull

El manresà acusat de fer perdre la visió d'un ull a un altre home per un apunyalament ha estat condemnat a 7 anys de presó pel tribunal de la secció 8a de l'Audiència Provincial de Barcelona. Així, s'ha declarat a l'home culpable d'un delicte de lesions. La fiscalia demanava una pena de 10 anys de presó mentre que la defensa en demanava l'absolució.

L'agressió es va produir el 3 de desembre del 2021, al voltant de les 3 de la tarda, en un pis ocupat de Manresa segons indica el sumari del judici al qual ha tingut accés Regió7. El condemnat es va dirigir a un immoble de la capital del Bages on s'hi trobava la víctima recollint algunes pertinences ja que havia aconseguit un pis a través de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). Durant una estona, l'acusat va començar a remoure les pertinences de la víctima mentre demanava un ganivet. Quan la víctima li va demanar explicacions, el condemnat, sense dir cap paraula, va apunyalar-lo a l'ull esquerra amb una navalla. Després el va empentar i va fugir.

A causa de l'agressió, la víctima va perdre visió de l'ull esquerra i va patir altres afectacions com fotofobia o llagrimeig a més d'una visible cicatriu. Després de ser detingut, el jutjat de Manresa va decretar presó provisional pel condemnat fins a la celebració del judici a principis d'aquest any.

En el judici l'acusat es va negar a declarar mentre que la víctima va assegurar que simplement es coneixien "del barri" i "per la cara". A més, va assegurar que dues persones més van ser testimonis de l'agressió, però no van declarar. Un d'ells perquè no coneixia la víctima i l'altre perquè coneixia a les dues parts i es va voler mantenir al marge.

Finalment el tribunal el va declarar culpable d'un delicte de lesions i li va decretar una condemna de 7 anys de presó. A més, també li va imposar una ordre d'allunyament en referència a la víctima durant 8 anys més. Pel que fa a la responsabilitat civil, el tribunal va ordenar que el condemnat pagués 155.000 euros a la víctima per les lesions causades i les seqüeles produïdes per l'agressió.