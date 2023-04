Roger L.S., el jove de 20 anys arrestat a Múrcia després de matar un instructor del Club de Tir de Precisió Granollers, va preguntar als agents de la Policia Nacional que van localitzar-lo i van reduir-lo que per què no ho havien matat. Va afirmar també que, en cas d'haver tingut temps, que ell hauria disparat els agents. Héctor López, un dels dos policies que va participar en la detenció diumenge ha explicat a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, com va acabar la fugida d'aquest exmilitar que havia assassinat a Catalunya i que havia arribat a l'estació de tren de Múrcia El Carmen en un cotxe conduït per dues joves de vint anys de Barcelona a les quals havia amenaçat a punta de pistola.

L'homicida va estar dotze hores immers en una fugida que va començar a Canovelles (Vallès Oriental), després de disparar cinc tirs per l'esquena al treballador del club de tir del qual era soci. El pistoler va esquivar ocult en el cotxe de les dues joves a les quals va abordar en una gasolinera de Barcelona l'ampli dispositiu policial que van activar els Mossos d'Esquadra per trobar-lo. Múrcia es preparava aquest matí de diumenge per a un dia de processons. La policia local havia desplegat un operatiu per minimitzar l'impacte d'aquest esdeveniment en el trànsit. No era el millor dia per conduir per Múrcia i les dues joves i l'assassí no coneixien la ciutat. Van acabar circulant per un carril en sentit contrari. Una agent municipal va detenir el cotxe i va interrogar la conductora. La "valentia" de les dones Les dues dones van tenir "la intel·ligència" d'ocultar a aquesta agent de la policia local que estaven sent retingudes en contra de la seva voluntat pel jove armat que viatjava en el cotxe, els reconeix l'agent López, qui al costat del seu company es creuaria minuts més tard amb Roger a l'estació de tren. La funcionària no va notar gens estrany i va deixar continuar al vehicle després d'indicar que es tractava d'un carril de sentit contrari. López assegura que Roger va dir a les dues noies en reprendre la marxa que, si l'agent l'hagués obligat a identificar-se, hauria tret l'arma. Després d'aquell episodi, el Roger va deixar anar les joves i va seguir amb la seva fugida a peu. Les dones van avisar a les autoritats quan va desaparèixer. La Policia Nacional, gràcies a la seva trucada, va ordenar localitzar-ho. Els agents disposaven d'una descripció de com vestia, de la fotografia del seu carnet del club de tir i sabien que es tractava d'una persona que havia matat i que requeria extremar l'autoprotecció. Ocult entre els viatgers Una dotació UPR (Unitat de Prevenció i Reacció) integrada per sis efectius va desplaçar-se a l'estació de tren de Múrcia El Carmen. Dos policies van comprovar l'exterior, altres dos es van acostar a les andanes i els agents López i Jesús Marín van entrar al mostrador de l'estació, en el qual a aquesta hora, les vuit del matí del diumenge de Setmana Santa, hi havia unes quaranta persones. López explica que, quan van entrar, van identificar a Roger assegut entre els viatgers. I que Roger els va veure també a ells, que anaven d'uniforme. "La sala estava plena de persones. Usar l'arma podia provocar un desastre. Avancem cap a ell, no sé si caminant o corrent, sense deixar de mirar-ho", explica López. L'homicida, quan va comprendre que l'havien reconegut i que venien a detenir-ho, va treure una pistola que portava oculta en el cinturó –portava dues armes curtes que havia agafat del club de tir de Canovelles– però els policies van poder abalançar-se sobre aquest abans que pogués apuntar-los, subratlla López. "Li vam subjectar els braços i la pistola va caure a terra. Llavors, ell va tractar d'agafar-la però vam poder allunyar-la i després vam aconseguir col·locar-li les esposes”, descriu López, que afirma també que Roger va començar a preguntar poc després el següent: "Per què no m'heu matat?". "Deia també que, si ell hagués tingut temps, ell sí ens hauria disparat", afegeix el policia. L'agent López demana que en aquesta notícia consti que agraeix les mostres de suport rebudes per part dels Mossos d'Esquadra –el cos que investiga aquest cas– i també que ha de posar-se en valor la valentia de les dues joves que van avisar a les forces de l'ordre com a Roger les va deixar anar i que, minuts abans, fingint davant l'agent de la policia local, potser van salvar una vida.