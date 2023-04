El jutjat d'instrucció número 5 de Múrcia ha dictat presó provisional comunicada i sense fiança pel detingut per la mort d'un treballador d'un club de tir de Canovelles, segons han informat fonts del TSJC. La causa quedarà ara en mans del jutjat d'instrucció número 2 de Granollers. A l'home se li imputen els delictes d'homicidi o assassinat, dues detencions il·legals, tinença il·lícita d'armes i un delicte de resistència o atemptat en connexió amb delictes lleus de lesions. Tot plegat des de la tarda del 8 d'abril, quan van tenir lloc els fets, fins que va ser arrestat el matí del 9 d'abril a l'estació de tren de Múrcia. A més, el magistrat no descarta amenaces a les persones que l'imputat va retenir de forma il·legal.

L'arrestat té 19 anys i és un exmilitar de l'Exèrcit de Terra que va estar poc temps de servei i es va donar de baixa voluntària. La policia espanyola va detenir el presumpte homicida a l'estació de Múrcia després que obligués dues dones a traslladar-lo en vehicle fins la ciutat, a punta de pistola. En el moment de l'arrest, l'home duia dues armes de foc carregades de munició i una arma blanca.

L'avís del succés es va rebre pels voltants de les 19.30 hores d'aquest dissabte al Club de Tir Precisió Granollers, situat al terme municipal de Canovelles (Vallès Oriental). La víctima va resultar ferida per arma de foc, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) el van intentar reanimar, però va acabar morint.

Es tracta d'un home que feia uns quatre anys que treballava com a responsable-instructor del club i que en portava molts més com a soci. El local romandrà tancat fins dimecres que ve per la mort del seu encarregat.