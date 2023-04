Els robatoris de vehicles van augmentar a Manresa un 42% respecte el 2019

L'índex de criminalitat a Manresa va registrar un lleuger augment l'any passat respecte el 2019, l'últim abans de la pandèmia, marcat sobretot pel creixement de vehicles robats i de la ciberdelinqüència. Per altra banda han baixat els robatoris amb violència i els robatoris amb força a domicili, dos dels delictes que més van generar una sensació d'inseguretat a la capital del Bages. Són les dades del balanç anual publicades pel Ministeri d'Interior.

La ciberdelinqüència és el delicte que més ha crescut en percentatge a la capital del Bages respecte l'any 2019. De fet, és una tendència que es dona a nivell general ja que agafant com a referència el balanç de tot Catalunya és el tipus de delicte que més ha crescut. En el cas de Manresa el 2022 hi va haver 63.563 delictes d'aquest tipus, més de 20.000 més que els que hi va haver el 2019. Es tracta d'un increment del 52,9%.

En tractar-se l'augment de la ciberdelinqüència d'una tendència general, però, crida més l'atenció l'augment que hi ha hagut a la ciutat pel que fa a robatoris de vehicles. Durant el 2019 es van sostreure 37 vehicles a la capital del Bages, 11 més que el 2019. Això representa un increment de 42,3%. L'evolució d'aquest delicte a Manresa contrasta amb la de Catalunya, que ha vist com s'ha reduït un 23,5% aquest tipus de delicte en els últims tres anys.

Per altra banda, el balanç demostra també millores importants en altres tipologies de delictes que generen més inseguretat a la ciutadania, com els robatoris amb violència i intimidació. Durant el 2022 n'hi va haver 148 a la capital del Bages, 74 menys que el 2019. Això representa una reducció del 33,3%. També hi ha hagut una millora pel que fa als delictes de robatori a domicilis, establiments i altres instal·lacions, que han baixat un 20,5% durant el mateix període. Altres delictes com els furts o els tràfics de drogues han tingut un increment molt lleuger. D'aquesta manera la delinqüència a Manresa ha registrat un augment del 5,6% en aquest període.

Creixen un 64% els delictes contra la llibertat sexual a Igualada

Igualada presenta xifres similars pel que fa al balanç global del 2022, amb un lleuger augment del 4,4%. Tot i això, destaquen creixements importants en crims com els delictes com l'agressió sexual amb penetració, els robatoris amb violència i intimidació, els robatoris a domicilis o la ciberdelinqüència. El creixement més important s'ha donat en els delictes contra la llibertat sexual, que han crescut un 64% entre el 2019 i el 2022. D'aquests, destaquen els d'agressió sexual amb penetració. Durant el 2022 n'hi ha hagut 10 quan el 2019 en van ser 4. Per altra banda han disminuït el tràfic de drogues, amb un 20% i els furts més lleugerament, amb un 2%.

Altres municipis de l'àmbit territorial de Regió7 que incorpora el balanç del ministeri d'Interior són Olesa de Montserrat, Esparreguera o Martorell. En el cas d'Olesa es registra un augment del 17% marcat per la ciberdelinqüència. A Esparreguera s'han mantingut xifres similars a les del 2019 i a Martorell també.