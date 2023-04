Un vehicle ha sortit de la via aquest dijous al matí a la C-16, a Manresa. L'accident s'ha produït al punt quilomètric 57, en sentit Barcelona. Bombers ha detallat que l'únic ocupant del vehicle n'ha sortit il·lès, i que, per tant, no ha requerit ser traslladat a cap centre sanitari. La mateixa font explica que han rebut l'avís a les 7.55 h del matí i hi han enviat tres dotacions.