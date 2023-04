L’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i la PAHC del Bages han denunciat aquest dijous que advocats contractats per Endesa segueixen utilitzant “mètodes amenaçadors” per cobrar deutes. En concret, s’han referit a un missatge enviat per Parés Seixas Advocats el 29 de març a un veí d’un bloc de la PAHC a Manresa on afirma haver interposat una demanda contra ell per impagament. Les entitats han explicat que es van dirigir als jutjats de Manresa per preguntar-ho i no hi havia cap demanda interposada.

L’APE i la PAHC del Bages han subratllat que aquest veí, en Bachir, es troba en situació de vulnerabilitat i així ho tenia acreditat quan Endesa li va tallar el subministrament el passat mes de febrer. Segons les entitats, la companyia va restablir el subministrament arran de la intervenció dels serveis socials del municipi. Malgrat això, el Bachir va rebre després aquest missatge com a “estratagema de pressió per cobrar factures pendents”. Fonts d’Endesa han remarcat a l’ACN que no es talla el subministrament en compliment amb la llei si l’usuari està correctament acreditat com a vulnerable, és a dir, si tenen un informe de vulnerabilitat vigent i no caducat. Fa dos mesos es va celebrar el judici contra una empresa de recobraments contractada per Endesa pel cas d’assetjament a una clienta vulnerable durant l’estiu del 2020. Segons les entitats, aquests advocats estan relacionats amb aquesta primera companyia. A més, denuncien que els residents del Bloc 7 de la PAHC del Bages porten mesos sol·licitant el bo social i que la companyia ha rebutjat les seves sol·licituds “de forma arbitrària amb excuses” com no haver aportat el DNI o el NIE dels menors quan no n’hi ha a la llar o requerir una sentència de divorci. Fonts d’Endesa, però, han subratllat que les companyies comercialitzadores només gestionen les sol·licituds i les envien al Ministeri, que és qui verifica el compliment dels criteris i aprova o no el bo social.