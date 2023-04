El fill de la dona assassinada a ganivetades al Pont de Vilomara: «La meva vida va fer un gir complet»

El fill de la dona que va ser assassinada a ganivetades al Pont de Vilomara, que llavors tenia 15 anys d’edat, va presenciar la brutal agressió que estava patint la seva mare per part de l’acusada, que de fet era familiar seva. «Arran d’això la meva vida va fer un gir complet i no va tornar a ser normal», va dir ahir el jove ahir en sessió judicial. Aquesta setmana ha començat el judici amb jurat popular a l'Audiència Provincial de Barcelona.

Després de la mort de la seva mare, el jove va deixar els estudis a 2n de batxillerat i actualment pateix problemes psicològics. «No podia seguir el ritme dels companys a classe i els meus horaris de son estaven desordenats», va explicar ahir el jove que ara viu amb el seu pare. Va intentar recórrer a ajuda psicològica en diverses ocasions, però assegura que no li va funcionar i des de llavors no ha rebut cap tipus de tractament malgrat que va reconèixer haver pensat alguna vegada en el suïcidi. El seu pare, exparella de la víctima, va confirmar aquest canvi en el jove però va assegurar que ell li recomanava que no es mediqués per dormir. A més, el noi va assegurar que «no tinc moltes esperances en el meu futur» i va reconèixer sentir-se impacient i culpable per no haver pogut evitar l’agressió.

Sobre el dia dels fets, el fill va declarar que, quan es va trobar amb l’escena i va dir-li a l’acusada que s’aturés, «ella va percebre la meva presència, però no sabria interpretar la seva mirada».

Pel que fa a la filla, en aquells moments tenia 29 anys i també residia al mateix domicili. Després dels fets va tardar 7 mesos en tornar a treballar. La mort de la seva mare l’ha afectat a nivell de salut. «No tinc la regla natural des de fa tres anys i estic anant a la psicòloga», va afirmar. A més va indicar que ara se sent més insegura i va dir que té por de que l’acusada surti de la presó «i de no poder protegir el meu germà».

Se sentien incòmodes

Els dos germans van afirmar que se sentien incòmodes amb la presència de l’acusada a casa. El fill va assegurar que quasi no parlaven i que no tenien gaire en comú, afegint que la seva presència el feia sentir incòmode per motius d’intimitat. Va confirmar que la seva mare havia acompanyat l’acusada a l’hospital en diverses ocasions, però que no en sabia els motius.

La germana no estava d’acord en acollir-la ja que ella treballava d’auxiliar d’infermeria i era un moment delicat pel que feia a la pandèmia de la covid-19. A més, després de veure un vídeo en què l’acusada parlava en somnis, la filla va demanar-li a la seva mare que li digués de tornar a Martorell. «Ajudar esta bé però amb límits, sense haver-nos de posar en risc», va dir ahir aclarint, però, que va acceptar la decisió de la seva mare d’ajudar a l’acusada perquè «no volia deixar-la sola» tenint en compte el seu estat.

La filla de la víctima va afegir que la seva mare era «un exemple de bona persona» i que era «el nostre suport econòmic, emocional, moral, i la que ens va donar l’oportunitat de venir al país».