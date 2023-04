Els pèrits que van analitzar la situació mental de l'acusada del Pont asseguren que l'assassinat "era imprevisible"

Els pèrits que van analitzar la situació mental de la dona acusada de matar la seva cosina al Pont de Vilomara el 2020 asseguren que va patir un quadre de trastorn dissociatiu durant el qual es va produir l'agressió. Els experts han coincidit en què, malgrat que la dona havia estat atesa diverses vegades, "era imprevisible" que acabés patint aquest trastorn i, encara ho era més, que es produís la brutal agressió mortal. "És extraordinari que algú debuti amb un quadre dissociatiu d’una manera tan agressiva", han assegurat en la sessió d'avui del judici que s'està celebrant a l'Audiència Provincial de Barcelona. Els pèrits també han conclòs que en el moment dels fets l'acusada no era conscient del que estava fent.

En resposta a les preguntes de la fiscalia, una de les pèrits que van analitzar la situació mental de l'acusada ha assegurat que "hi ha coses imprevisibles i aquesta és una d’elles" referint-se al trastorn que va patir l'acusada aquell 2 de juliol i l'agressió que presumptament va fer a la seva cosina, a qui li va fer 45 ganivetades. El primer anàlisi psiquiàtric de la detinguda es va fer el mateix dia dels fets i en el primer moment ja es va orientar el diagnòstic cap a un quadre de xoc emocional i de trastorn psicòtic agut. Dos dies després la valoració va ser la mateixa i, després de ser traslladada a l'hospital, també es va fer el mateix diagnòstic. No va ser fins 4 dies després que va començar a presentar millores i va començar a ser conscient del què havia passat.

En un dictamen més recent realitzat el març d'enguany, uns altres pèrits van determinar que l'acusada havia patit un trastorn dissociatiu el dia dels fets i que actualment pateix una amnèsia dissociativa que li impedeix recordar què va passar aquell dia. En definitiva, però, tots coincideixen en què l'acusada no era conscient del que estava fent el dia de la mort de la seva cosina. "Hi havia una afectació cognitiva i volitiva total. No era capaç de discernir la realitat de la ficció, i quan això passa també s’anul·la la capacitat de la voluntat", ha afirmat un dels professionals.

Dues expertes que van analitzar l'historial clínic de l'acusada també han explicat l'estat de salut que presentava abans dels fets i el tractament que se li va aplicar. L'acusada primer va acudir a un centre d'atenció primària assegurant que patia ansietat. Per aquest motiu se li van receptar ansiolítics. Hi va tornar dies després assegurant que no podia dormir i li van canviar la medicina per un ansiolític que també ajudava a conciliar la son. Dos dies abans dels fets, torna i diu que no millora el seu estat i que només dorm dos hores al dia. En aquell moment és atesa per un psiquiatra que no detecta cap símptoma psicòtic. Li recepta, però, un antipsicòtic amb una dosis baixa que fa la funció d'ansiolític i hipnòtic.

Ja no tornaria a ser analitzada fins després de patir el quadre de trastorn dissociatiu. "La medicació i el tractament que van fer els metges és correcte. No trobàvem justificada qualsevol altre tipus d’actuació de la que van fer", han assegurat les expertes afegint que "no hi havia cap indicació prèvia que indiques que això podia passar" en el sentit que mai havia patit un quadre d'aquest tipus ni havia tingut una actitud agressiva.

Aïllament i abusos sexuals

Els pèrits han assegurat que els motius que van portar a l'acusada a patir aquest trastorn van ser diversos. Entre ells es troba el fet que l'acusada havia sigut víctima d'abusos sexuals continuats i d'un segrest durant la seva infància. Segons ha relatat un dels psiquiatres que l'ha atès, l'acusada va explicar que patia abusos sexuals per part d'un familiar de primer grau "dia sí i dia no, des dels 9 fins als 12 anys" i que a més aquesta persona l’havia amenaçat que mataria la seva mare si ho explicava. A més, als 13 anys va ser segrestada per la parella de la seva mare quan s’havien separat. Això va provocar que ella tingués por als homes i dificultats per mantenir relacions íntimes.

La seva situació va empitjorar quan va arribar a Catalunya el gener del 2020 buscant un futur millor i deixant la seva família a Colòmbia. Al principi va treballar cuidant d'una senyora gran a Martorell i llavors va arribar el confinament de la covid-19. Això li va provocar un aïllament social i un temor a estar infectada que van fer que incrementés la seva ansietat i comencés a patir insomni i malsons. "Hi va haver aquesta miscel·lània de situacions estressants, noves i antigues, que en un moment determinat van fer que hi hagués una desconnexió emocional i que es produïssin els fets", ha assegurat una de les expertes.