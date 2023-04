Un home de 35 anys d'edat va tenir un accident a la C-55, a Manresa, quan quadruplicava la taxa d'alcohol permesa. Els Mossos d'Esquadra l'han denunciat per un delicte contra la seguretat viària per conduir sota la influència de begudes alcohòliques amb resultat d'accident.

El cos de seguretat va rebre l'avís d'un accident per sortida de via al punt quilomètric 25,9 de la carretera C-55, al seu pas per Manresa i en sentit Solsona. Un cotxe havia quedat bolcat al mig de la carretera. En arribar al lloc dels fets es va atendre el conductor, l'únic ocupant del vehicle, que havia quedat ferit lleu. Els agents van veure que presentava símptomes d'haver begut. En fer-li la prova d'alcoholèmia, va donar un resultat d'1,05 mg per litre en aire aspirat, quatre vegades més que el límit permès, que és de 0,25. Per aquests fets, l'home va quedar denunciat.