Un petit incendi de vegetació que s'ha declarat avui diumenge a les 18.06 h a Artés ha cremat una àrea de 2.300 metres quadrats. Els Bombers han donat per controlat el foc a les 19.45 h. El fum s'ha vist des d'una zona boscosa de la Serra de Can Vila on no hi havia cases. Hi han treballat vuit dotacions terrestres i dos helicòpters.