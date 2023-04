El jutjat penal número 18 de Madrid ha condemnat a 15 mesos de presó l’exconcursant de ‘Gran Hermano Revolution’ José María López Pérez per abusos sexuals dins de la popular casa de Guadalix durant una festa retransmesa en directe celebrada la matinada del 4 de novembre del 2017.

Així consta en una sentència, a la qual va tenir accés Europa Press, en què es condemna López com a autor responsable d’un delicte consumat d’abusos sexuals contra Carlota P. A. comès durant la participació de tots dos en el ‘reality’ emès per la cadena Telecinco.A més, se’l condemna a quatre anys d’allunyament i incomunicació respecte de la víctima i a indemnitzar-la en la quantitat de 6.000 euros com a rescabalament pel perjudici moral ocasionat.

D’aquesta quantitat, n’haurà de respondre també l’entitat Zeppelin Televisión SA en concepte de responsable civil subsidiari. Aquesta mateixa entitat, de manera conjunta i solidària amb Chubb European Group LTD, haurà d’indemnitzar Carlota P. A. en la quantitat de mil euros com a rescabalament pel perjudici moral suplementari causat al comunicar-li a la víctima el delicte d’abús sexual del qual va ser objecte.

En el judici, l’ara condemnat es va negar a pactar amb el fiscal al mantenir que aquella matinada va mantenir relacions consentides amb la seva companya. «No vaig tenir la percepció que estigués inconscient», va remarcar durant la seva declaració, en la qual va afirmar que «no va abusar de la Carlota».

"Objecte sexual"

La jutge considera provat que l’acusat, «guiat per un ànim libidinós, sabent que Carlota P. es trobava sota els efectes de l'alcohol que la conduiria després a la inconsciència, li va treure els pantalons –quan tots dos es trobaven ocupant el mateix llit–, i va començar a fer sota l’edredó moviments de caràcter sexual, malgrat que la víctima feblement li va dir «no puc».

La resolució afirma a més que «malgrat que l’acusat li va demanar en diverses ocasions que obrís els ulls, la Carlota es va mantenir immòbil, i quan li va preguntar com es trobava, només va aconseguir respondre que sortís, moment en què es va girar i va caure en la inconsciència».

«Els moviments lúbrics del condemnat van continuar diversos minuts més, fins que la víctima es va destapar la cara i un braç i es va deixar veure el seu estat inert, cosa que va motivar la intervenció d’un dels membres del programa encarregat del visionat de la gravació, moment en què va cessar la situació. Carlota P., en aquell moment, va vomitar i es va mostrar completament atordida».

La sentència assenyala que «les gravacions es van exhibir a la víctima l’endemà, en una sala aïllada, on la Carlota es trobava sola i sense més companyia que la veu en ‘off’ del conegut com a ‘Súper’, sense cap preparació del que se li mostraria, sense assistència prèvia i sense que cap clàusula contractual regulés el procedir en aquestes circumstàncies».

Així les coses, «el visionat del que havia passat va provocar en la víctima un profund malestar, sorpresa i dolor, i posteriorment ansietat i estrès que en dates posteriors van conduir a un trastorn psicològic».

La víctima, diu la sentència, «estava privada de tot sentit durant el desenvolupament de l’acte punible i en condicions deplorables al llarg de tot l’interval que cobreix la gravació». «És impossible no concloure que va ser utilitzada per l’acusat com un objecte per satisfer a manera de joguina sexual, sense que hi hagi cap ombra de consentiment i, consegüentment, de llibertat de la seva part en l’esdevingut», conclou.

Respecte a la responsabilitat civil, la sentència l’escindeix en dos fets causants: el mateix abús sexual, que genera un mal susceptible d’indemnització; i l’exhibició a la perjudicada per l’entitat productora de la gravació efectuada sense previ avís o preparació, cosa que va generar-li frustració, dany moral i conseqüències psíquiques posteriors.

De la primera en seria responsable el condemnat, de la segona «només es pot predicar responsabilitat directa de l’entitat Zeppelin, els responsables de la qual són els que decideixen ensenyar el gravat a la jove».

Sol·licitud del fiscal

El fiscal va mantenir la sol·licitud de dos anys i mig de presó per a l’exconcursant al considerar acreditat que va abusar de Carlota P.A dins de la casa de Guadalix conforme al testimoni de la víctima i al visionat de les imatges. «No és el violador de l’Eixample però va cometre un error», va manifestar.

Els fets es remunten al 3 de novembre del 2017, quan es va organitzar una festa a l’interior de la casa «en la qual el programa va subministrar als concursants begudes alcohòliques». En aquest habitatge es trobava la també la concursant Carlota P. A., amb qui l’acusat havia començat una relació sentimental uns dies abans.

La jove, que durant el transcurs de la festa havia ingerit «escassos» aliments, va beure «almenys quatre ‘chupitos’ de tequila, per la qual cosa va arribar a un estat d’embriaguesa que va anar accentuant-se i evidenciant-se a partir de la mitjanit». Així, sobre la una i mitja de la matina de l’endemà i, quan tots dos es trobaven al dormitori que ocupaven, José María López Pérez, «que ja s’havia desprès dels seus pantalons», va ajudar l’altra concursant a descalçar-se i a introduir-se al llit que compartien. En aquell moment, segons afirma la fiscalia, la jove conservava posada la «totalitat» de la seva roba.

Tot seguit l’acusat es va introduir al llit mentre que la jove es mantenia en silenci «amb els ulls tancats, realitzant moviments lents i pesants, a causa del seu estat». «Guiat per un ànim libidinós i tot i saber l’estat de semiconsciència en què es trobava i aprofitant-se d’aquesta circumstància, va començar a fer sota l’edredó moviments de clar contingut sexual, malgrat que, balbotejant feblement, va dir ‘no puc’», prossegueix l’escrit.

A continuació l’acusat va estrènyer el cos contra el de la jove «amb l’objecte de satisfer el seu desig sexual, malgrat que ella fins en dues ocasions va aixecar la mà com volent dir-li que parés».

Alhora li va demanar «en diverses ocasions a la concursant que obrís els ulls, però la víctima es va mantenir immòbil». Quan ja l’acusat li va preguntar com es trobava, ella «només» va aconseguir respondre que sortís, «moment en què aquella es va girar i va quedar d’esquena a l’acusat».

La fiscalia posa de manifest al seu escrit que el jove, després de cobrir-los a tots dos amb un edredó, «va continuar realitzant tocaments, fregaments i moviments de contingut netament sexual, i així va desposseir la víctima de la seva vestimenta, alliberant-la parcialment de la roba interior i descordant-li el sostenidor, malgrat que aquesta es trobava ja en estat d’inconsciència