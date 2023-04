Una dona ha resultat ferida lleu després de caure per un barranc a la urbanització Oasis, situada al terme d'Olesa de Montserrat. Els serveis d'emergències han rebut l'avís a 2/4 d'1 del migdia i dues dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc de l'accident. Després de ser rescatada, l'afectada ha rebut atenció per part del Sistema d'Emergències Mèdiques per fer una valoració dels cops provocats per la caiguda. Els Bombers han confirmat que la dona es troba estable.