La fiscalia ha demanat absolució com a conclusió alternativa a valorar pel jurat popular en el cas de la dona acusada de matar la seva cosina a ganivetades el juliol del 2020 al Pont de Vilomara, tot al·legant que tenia abolides les seves capacitats cognitives en el moment dels fets. El ministeri fiscal, que exerceix l'acusació pública, ha modificat les seves conclusions provisionals, tenint en compte que inicialment acusava l'autora com a assassina i demanava la mateixa pena de presó de 19 anys i 11 mesos de les acusacions particulars.

Els fets van tenir lloc el 2 de juliol del 2020 en una casa de la urbanització Marquet Paradís, on les dues cosines convivien amb els dos fills de la víctima. Per causes que es desconeixen, l'acusada va entrar a l'habitació on la víctima estava dormint i li va clavar 45 ganivetades al coll, a la cara, a l'esquena i a les espatlles, segons apunta l'escrit de fiscalia. Aquestes ferides li van causar la mort en pocs minuts. L'acusada va ser detinguda poc després a prop de la zona dels fets, amb restes de sang a la roba i a les mans i aparentment es trobava en un estat de xoc emocional sense poder explicar com havia arribat al lloc.

De fet, la metgessa forense que va fer una valoració inicial de la presumpta acusada va determinar la setmana passada, durant la celebració del judici, que l'encausada patia un "quadre psicòtic agut" en el moment abans i després dels fets i va recomanar que se li practiqués un "internament urgent" a un centre de psiquiatria per poder rebre el tractament adequat. Prenent en consideració les valoracions de la pèrita, el fiscal del jurat afegeix ara una petició alternativa demanant al jurat popular que valori la possibilitat d'absoldre l'acusada amb internament d'aquesta en un centre tancat per tractament mèdic durant 19 anys.

El criteri de la fiscalia ha sorprès l'acusació, que alerta que si s'absol l'encausada existeix "el perill que els metges determinin que no és necessari un ingrés a un centre de psiquiatria, fet que permetria que l'acusada quedés lliure fent solament un seguiment ambulatori al psiquiatre". Els advocats que representen els fills de la víctima defensen que l'encausada va cometre un delicte d'assassinat amb traïdora i acarnissament, pel qual demanen una pena de 19 anys i 11 mesos de presó, amb la possibilitat d'incloure un atenuant d’eximent incompleta pel seu estat mental. L'acusació afirma que les capacitats cognitives de l'acusada en el moment dels fets estaven "greument alterades, però no del tot abolides", ja que considera que va prendre decisions deliberades com "amagar l'arma del crim o fugir de l'interior del domicili".

Per contra, la defensa discrepa sobre la intencionalitat de l'encausada del Pont de Vilomara. El seu principal argument es basa en l'informe de la metgessa forense, que exposa que després dels fets la processada "es trobava absolutament desorientada, no mirava l'interlocutor i no sabia contestar a preguntes simples", i en les tres cares manuscrites per l'acusada localitzades pels Mossos d'Esquadra on s'intuïa un "possible desordre mental". En aquest sentit, demana que es prenguin en consideració les valoracions dels experts en el procés judicial i que es jutgi a l'acusada per "homicidi en comptes d'assassinat". De fet, aquest és el principal punt de discussió entre la defensa i l'acusació, que presenten diferents visions sobre fins a quin punt l'acusada tenia alterades les seves capacitats psíquiques en el moment dels fets.

Després que les diferents parts hagin exposat les seves conclusions, el jutge ha procedit a fer la configuració de l'objecte del veredicte, presentant dotze preguntes que el jurat popular haurà de deliberar durant els pròxims dies. D'acord amb les respostes, el jutge dictarà una sentència sobre el cas.