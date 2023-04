Protecció Civil posarà a prova el 27 d'abril a les comarques centrals i gironines el sistema d'alertes massives per a emergències greus. A partir de les onze del matí, faran l'enviament de missatges a telèfons intel·ligents per testejar el sistema. La delegada del Govern a la Catalunya Central, Montse Barniol, i la directora general de Protecció Civil de la Generalitat, Marta Cassany, han comparegut aquesta tarda en roda de premsa a la seu de la Delegació del Govern a la Catalunya Central a Manresa per presentar la prova del sistema d’alertes de protecció civil a telèfons mòbils. Cassany i Barniol han comparegut acompanyades de la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Solé, i de la directora dels Serveis Territorials d’Interior a la Catalunya Central, Elena Roca. La cap del servei de Tecnologia de Protecció Civil, Raquel Canet, ha intervingut per videoconferència per explicar com funciona l’enquesta desenvolupada per la Generalitat per tal que el dia 27 els ciutadans informin de si han rebut o no la tramesa del missatge.

La delegada Barniol ha posat en valor la nova eina de missatgeria massiva i ha recordat que "el sistema d'alertes no substitueix res, sinó que s'afegeix a les eines que té Protecció Civil per comunicar-se amb la ciutadania en cas d'una emergència greu."

La directora Cassany ha destacat que és una eina que dona una informació “molt rellevant” en cas necessari a una gran quantitat de persones. “La prova del dia 27 servirà perquè la ciutadania conegui com és el missatge, quin so fa, que és molt estrident; en definitiva, que coneguin l’eina, i al mateix temps a nosaltres ens serveix per provar el sistema, veure possibles millores per poder demanar a l’Estat, que és el desenvolupador de l’eina, que les implementi” ha manifestat la directora Cassany. També ha destacat la importància que té que “la ciutadania respongui l’enquesta posteriorment a la prova per poder tenir informació del resultat de la mateixa”.

Cal recordar que l’eina d’enviament ha estat desenvolupada per l’Estat i no inclou cap sistema de verificació de la recepció per part dels mòbils que es troben a la zona on es fa l’enviament. Cassany ha explicat també que s’informarà tots els municipis, amb els que ja s’han mantingut reunions tècniques, i també altres organismes com universitats, centres d’educació, transports públics i que les vies com l’AP7 recordaran que es durà a terme la prova el mateix dia 27 als panells informatius.

Desenvolupament de la prova

El dia 27 d’abril a partir de les 11.00 hores es durà a terme als territoris de les vegueries de la Catalunya Central i Girona la tercera de les 4 proves que es realitzaran a tot el territori català per donar a conèixer entre la ciutadania el sistema d’alertes de protecció civil a la població. El missatge que es rep no es tracta d’un SMS, és un missatge emergent de text acompanyat d’un so molt estrident que no finalitza fins que l’usuari prem una tecla. El missatge que es distribuirà el dia 27 indicarà que és un missatge de prova per difondre aquest sistema de missatgeria. Ja s’han realitzat proves a Lleida, Alt Pirineu i Aran (28 de febrer) i a Tarragona, Terres de l’Ebre i Penedès (12 d’abril). En la prova del 12 d’abril, gràcies a l’enquesta desenvolupada per Protecció Civil es va poder detectar una anomalia greu en la recepció dels mòbils de vàries companyies. Protecció Civil de la Generalitat va posar-ho en coneixement del Ministeri de l’Interior i va demanar que esbrinés què havia passat i s’hi posés solució. L’endemà el Ministeri va informar que havia localitzat l’errada i s’havia solucionat.

El sistema està en marxa a Catalunya des de l’1 de febrer, quan la Generalitat va assumir-ne la competència un cop l’Estat va acabar el desenvolupament tecnològic de l’eina que permet enviar un missatge a tots els telèfons mòbils que es trobin en una zona concreta.

El sistema és molt útil ja que permet una difusió massiva en un espai molt curt de temps. La tecnologia en la que es basa és coneguda com a cell broadcast i permet enviar aquest missatge a tots els mòbils que es trobin en l’àrea de cobertura de determinades antenes que es seleccionen en funció d’on es vol alertar la població. Per tant, el dia 27 d’abril, tots els telèfons mòbils intel·ligents que es trobin a les vegueries de Catalunya Central i Girona rebran aquest missatge, que s’enviarà en català, castellà i anglès. També el rebran, doncs, els telèfons que en la franja horària d’enviament del missatge, passin per aquest territori, encara que sigui de pas (per exemple, un viatger per carretera o tren que travessi la Catalunya Central per l’eix transversal camí d’un altre territori).