Els Agents Rurals temen que la sequera avanci la temporada d’incendis

Els Agents Rurals adverteixen que la situació actual de sequera pot comportar que enguany la temporada d'incendis s'avanci a la primavera. El cos apunta que la manca de pluges, sumada a la vegetació seca i l'acumulació de combustible als boscos, incrementa les possibilitats de viure episodis amb un risc d'incendi elevat com el dels darrers dies. A la Catalunya central, ahir el perill d'incendi es mantenia elevat, però avui la previsió és més favorable per la disminució de la intensitat del vent.

Les condicions meteorològiques condicionades pel vent i les altes temperatures van provocar que la setmana passada el cos d'Agents Rurals activés el nivell dos del Pla Alfa, que correspon a un perill alt d'incendi, a les comarques centrals i de ponent, així com a l'Alt i al Baix Empordà. De fet, una de les principals afectacions s'ha produït a Portbou, amb un incendi que va començar a la Catalunya del Nord i que ha calcinat 135 hectàrees a l'Empordà. A l'àrea d'influència de Regió7 també s'han registrat incendis més petits a Artés o a la urbanització Pou de Merlí de Martorell (vegeu desglossat).

Després de gairebé una setmana, el pronòstic del cos d'Agents Rurals és que avui les comarques en alerta en el mapa passin a una situació de perill d'incendi moderat, ja que la força del vent serà menor. No obstant això, el cap de l'Àrea Bàsica del Berguedà dels Agents Rurals, Josep Maria Capdevila, considera que "no podem abaixar la guàrdia, pel fet que tenim una situació d'extrema sequera als boscos catalans, fet que provoca que les flames es propaguin amb molta facilitat i augmenti el risc de viure un gran incendi".

Capdevila defineix aquesta primavera "d'excepcional" per la situació de sequera dels darrers mesos, "que fa incrementar exponencialment el perill d'incendi quan les condicions meteorològiques són desfavorables". En aquest sentit, remarca la importància de desenvolupar les tasques de prevenció d'incendis i coordinar-se amb la resta d'equips d'emergència de cara els pròxims mesos, "tenint en compte que, si no plou suficient, les previsions de cara aquest estiu són desencoratjadores".

Una altra de les veus que alerta sobre la necessitat d'impulsar actuacions per revertir el risc d'incendi és l'enginyera forestal del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya Míriam Piqué, que assenyala que l'estrès hídric que presenta la vegetació i l'acumulació de combustible donen com a resultat uns boscos més propensos a les flames. L'experta remarca que quan la vegetació creix de forma descontrolada, sense cap treball de gestió forestal, "els boscos esdevenen més vulnerable als incendis, especialment en períodes de falta d'humitat".

Piqué destaca que les condicions de l'entorn forestal "no es poden canviar d'un dia per l'altre", de forma que de cara a l'estiu "cal impulsar estratègies de prevenció a curt termini que permetin garantir una seguretat perimetral a les àrees urbanitzades que es troben a prop dels boscos". Pel que fa als plans de prevenció de futur, l'experta considera que cal fomentar un pla de gestió forestal per a l'aprofitament de la biomassa dels boscos.