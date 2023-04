La fiscalia demana 15 anys i mig de presó per a un jove acusat de violar la mare amb discapacitat a Figueres i demanar-li fotografies despullada per Whatsapp. Segons l'escrit d'acusació, el presumpte abús sexual va tenir lloc entre l'agost del 2019 i el gener del 2020, quan el processat va quedar amb la mare per anar a dinar. "Aprofitant-se de la situació de vulnerabilitat de la víctima, que té diagnosticada una disminució psíquica d'un 65% i un trastorn de la personalitat", la va fer anar a un lavabo on l'hauria violat. Durant el mateix període, segons l'acusació pública, li va enviar missatges proposant-li quedar i va aconseguir que li enviés imatges nua. El judici s'havia de fer a l'Audiència de Girona però s'ha suspès fins al novembre.

La fiscalia l'acusa d'un delicte d'abús sexual amb penetració agreujat perquè la víctima té un trastorn mental i d'un delicte d'elaboració de pornografia d'una persona especialment vulnerable. La defensa nega els fets i demana l'absolució. Segons recull l'escrit de conclusions provisionals de la fiscalia, entre l'agost del 2019 i el gener del 2020, l'acusat va quedar amb la seva mare per anar a dinar a un restaurant de Figueres. Un cop allà, es va "aprofitar" de la situació de vulnerabilitat de la dona, que té reconeguda una discapacitat psíquica del 65% i un trastorn de personalitat, per fer-la anar "a un lavabo públic" proper. "Sense el consentiment legítim de la víctima, sent plenament coneixedor de la discapacitat psíquica i aprofitant-se d'aquesta situació i de la confiança que li tenia", la va violar, segons sosté la fiscalia. A més, durant els mateixos mesos, també hauria intercanviat missatges a través de Whatsapp amb la víctima per intentar tornar a quedar a soles i fent-li proposicions sexuals "a canvi de diners". L'acusació pública apunta també que li va enviar a la mare fotografies dels seus genitals i li va demanar imatges d'ella despullada, aconseguint que li n'enviés. A banda de la pena de presó, el processat també s'enfronta a 12 anys de llibertat vigilada i a pagar una indemnització de 6.000 euros a la seva mare. La fiscalia sol·licita al tribunal que li imposi una ordre d'allunyament i que no es pugui apropar a menys de 300 metres ni comunicar-se amb la víctima durant 10 anys. El judici s'havia de fer aquest dimecres a la secció tercera de l'Audiència de Girona però s'ha suspès. La sala preveu jutjar el processat al novembre.